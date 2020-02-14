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Хоккей

Вратарь начал массовую драку в матче между «Днепром» и «Ледяными Волками» (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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В матче 34-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч между херсонским«Днепром» и столичными«Ледяными Волками» (8:2) команды показали, что чемпионат действительно приближается к решающей стадии плей-офф.

Под конец поединка команды продемонстрировали свои боксёрские навыки и устроили сразу три драки около ворот киевской команды. В ходе стычки кулаками помахал и играющий президент киевских «Ледяных Волков» Андрей Хапков, которыйзащищал свои ворота не только хоккейной техникой, но и мощными ударами.

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Источник: uhl.ua
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