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Хоккей

“Баффало” – “Коламбус” (4:3 ОТ): триумфальное возвращение Олофссона

Николай ПисаревНет комментариев
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Виктор Олофссон

Дубль Виктора Олофссона, вернувшегося в состав после 15 пропущенных матчей, принёс “Баффало” победу в овертайме. На счету шведского форварда также решающая шайба в овертайме. Также в составе “Сэйбрз” (26-24-8) голом и двумя передачами отметился Джек Айкел, а вратарь Картер Хаттон отразил 28 бросков.

“Здорово было вернуться, – сказал Олофссон. – В первые пару периодов я чувствовал себя неважно, но потом нащупал свою игру. Эти шесть недель были сложными. Я был немного заржавевшим, но рад тому, как закончилась игра”.

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“Коламбус” (26-24-8) добился одного очка благодаря голу Маркуса Нутиваары за 1:13 до конца третьего периода, но проиграл в третий раз подряд. Вратарь “Блю Джекетс” Матисс Кивленикс сделал 23 сэйва. Также у гостей по шайбе забросили Нэйтан Гербе (с передачи Владислава Гаврикова) и Бун Дженнер. “Мундиры” на одно очко отстают от “Айлендерс” в борьбе за третье место Столичного дивизиона.

Источник: nhl.ru
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