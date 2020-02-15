Матчи регулярного чемпионата 14 февраря 2020 года (онлайн)

Танев и клоун

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Расписание матчей 14 февраля (время московское):

“Виннипег Джетс” – “Сан-Хосе Шаркс” (03:00)

“Каролина Харрикейнз” – “Нью-Джерси Девилз” (03:00)

“Коламбус Блю Джекетс” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (03:00)

“Питтсбург Пингвинз” – “Монреаль Канадиенс” (03:00)

“Коламбус” – “Рейнджерс” (03:00 мск): новый вызов для Панарина

“Рейнджерс” (29-23-4) в четверг в серии буллитов обыграли “Миннесоту” (4:3), одержали шестую победу в восьми встречах и теперь отстают от зоны плей-офф на девять очков при двух матчах в запасе перед “Филадельфией”. В пятницу “Нью-Йорк” может впервые в сезоне одержать четвертую победу подряд. Нынешняя трехматчевая удачная серия – лишь вторая для “Рейнджерс” в этом регулярном чемпионате.

Мика Зибанежад забросил шесть шайб в последних восьми матчах, а Артемий Панарин в 14 предыдущих поединках набрал 21 (7+14) очко. С 76 (29+47) баллами он занимает пятое место в споре лучших бомбардиров лиги. В пятницу Панарин во второй раз в этом сезоне сыграет в Коламбусе против бывшего клуба. В первой встрече 5 декабря россиянин забил победный гол и помог своей команде выиграть со счетом 3:2. 19 января “Блю Джекетс” взяли реванш в Нью-Йорке – 2:1.

В четверг вместо получившего травму нижней части тела Игоря Шестеркина в воротах “Рейнджерс” сыграл Александр Георгиев, который сделал 23 сэйва. Как в четверг сообщил тренер “Нью-йорка” Дэвид Куинн, Шестеркин, выигравший шесть из своих семи матчей в НХЛ, остается первым номером команды и может сыграть в пятницу. В противном случае место в воротах, как ожидается, займет Хенрик Лундквист. С 7 января он провел лишь четыре матча (три в старте): 1-2-0, КН – 3,25, ОБ – 88,5%.

“Коламбус” (26-24-8) в четверг в овертайме уступил “Баффало” (3:4) и проиграл в третий раз подряд (0-1-2). В последний раз подобное с командой случалось в промежуток с 30 ноября по 7 декабря, когда “Блю Джекетс” потерпели четыре поражения кряду. В последних 13 встречах “Мундиры” сыграли 9-1-3 и сейчас на одно очко отстают от “Айлендерс” в борьбе за третье место Столичного дивизиона.

“Виннипег” – “Сан-Хосе” (03:00): погоня “Джетс”

“Виннипег” (29-24-5) во вторник проиграл “Рейнджерс” (1:4) и не смог продлить победную серию до четырех матчей. В последних шести встречах “Джетс” сыграли 4-1-1 и сейчас занимают девятое место в таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на одно очко. При этом у “Виннипега” относительно “Аризоны”, которая занимает место второй “уайлд-кард”, есть две игры в запасе. В пятницу “Джетс” проведут четвертую встречу в рамках шестиматчевой домашней серии.

В среду “Виннипег” подписал новый многолетний контракт с главным тренером Полом Морисом. Специалист работает в “Джетс” седьмой сезон. 12 января 2014 года он во главе “Джетс” заменил Клода Ноэля. В 503 матчах при 53-летнем специалисте “Виннипег” сыграл 264-186-53. За пять полноценных сезонов “Джетс” три раза выходили в плей-офф.

В четверг тренировку команды из-за болезни пропустил нападающий Блэйк Уилер, его участие в пятничном матче под вопросом. Из АХЛ “Виннипег” снова вызвал российского форварда Андрея Чибисова. В скором времени в состав “Джетс” должны вернуться защитники Лука Сбиса и Такер Пулман, пропустившие последние три и 12 игр соответственно.

“Сан-Хосе” (24-28-4) последний матч проводил еще в понедельник, когда проиграл “Калгари” (2:6) и потерпел первое поражение за три встречи. С 52 очками “Шаркс” занимают предпоследнее место в Западной конференции и отстают от зоны плей-офф на 12 очков. В четверг “Сан-Хосе” отправил обратно в АХЛ российского нападающего Максима Летунова.

В нынешнем сезоне команды дважды встречались в ноябре в Калифорнии. Оба раза сильнее был “Виннипег” (3:2 и 5:1).

“Каролина” – “Нью-Джерси” (03:00): голевая серия Ахо

“Каролина” (32-21-3) во вторник уступила “Далласу” (1:4), не смогла продлить победную серию до трех встреч и закончила четырехматчевое турне 2-2-0. Единственную шайбу в составе “Харрикейнз” в том поединке забросил Себастьян Ахо, который в пятницу попробует продлить голевую серию до семи игр. В последних шести матчах “Каролина” пропускала первой. Во встречах с таким сценарием в этом сезоне “Харрикейнз” сыграли 10-18-2.

“Мне не очень понравилась наша поездка, – сказал главный тренер “Каролины” Род Бриндамор. – Все очень просто: мы не играли достаточно хорошо, чтобы выиграть те матчи, в которых мы потерпели поражения”.

“Харрикейнз” с 67 очками располагаются на шестой строчке в Столичном дивизионе и на четыре балла отстают от “Филадельфии”, которая занимает место второй “уайлд-кард” Восточной конференции. При этом у “Каролины” есть две игры в запасе. В пятницу команда впервые почти за две недели сыграет дома, где в этом сезоне она одержала 18 побед (18-9-1).

“Нью-Джерси” (21-25-10) в четверг забил “Детройту” четыре гола за четыре минуты в третьем периоде и одержал волевую победу (4:1). “Девилз” в последних восьми матчах проиграли в основное время всего один раз (4-1-3), но по-прежнему занимают 14-е место в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 16 очков.

Ожидается, что в состав “Нью-Джерси” в пятницу может вернуться центрфорвард Нико Хишир, который не играл с 1 февраля из-за травмы нижней части тела. Решение о его участии в матче будет принято в день игры.

В нынешнем сезоне команды встретятся во второй раз. В первом матче 2 ноября “Нью-Джерси” одержал гостевую победу со счетом 5:3.

“Питтсбург ” – “Монреаль” (03:00): “Канадиенс” не сдаются

“Питтсбург” (34-15-6) во вторник уступил “Тампе” (1:2 ОТ) и проиграл во второй раз за три матча. “Пингвинз” с 74 баллами занимают второе место Столичного дивизиона, на пять очков отставая от “Вашингтона” при двух встречах в запасе. Во вторник нападающий Джейсон Закер, обменянный из” Миннесоты”, провел первый матч за “Питтсбург”, сыграв на краю тройки с Сидни Кросби.

“Он соответствует нашей командой игре, – сказал Кросби про нового партнера. – Чем он больше будет привыкать и осваиваться, тем лучше он будет выглядеть”.

“Монреаль” (27-25-7) в среду уступил “Бостону” (1:4) и потерпел второе поражение подряд. До встречи с “Брюинз” “Канадиенс” одержали четыре подряд победы в гостях. Всего же команда выиграла девять раз в последних 12 встречах и сейчас занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, отставая от зоны плей-офф на семь очков.

Под вопросом участие в пятничном матче нападающего Томаша Татара, который в поединке с “Бостоном” повредил руку. Ранее стало известно, что защитник “Монреаля” Ши Уэбер пропустит от четырех до шести недель из-за травмы голеностопа.

В нынешнем сезоне команды в очных матчах одержали по одной гостевой победе.