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Хоккей

Руководство и игроки «Днепра», а также болельщики клуба посетили херсонскую школу-интернат

Николай ПисаревНет комментариев
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Как сообщает пресс-служба херсонского «Днепра»,сегодня, 14 февраля, руководство, игроки и болельщики вице-чемпиона Украиныпосетили Херсонскую специальную общеобразовательную школу-интернат I-IIIступеней Херсонской областной рады, воспитанники которой поддержаликоманду на домашнем поединке против«Ледяных Волков»на«Фоворит-Арене».

В день игры болельщики организовали визит детей с нарушениями слуха на большой хоккей, алучшая болельщица января по версии УХЛ – Евгениярешила передать учащимся херсонской специализированной общеобразовательной школы-интерната свой приз – сладости от компании«Конти».

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Руководство и игроки «Днепра», а также болельщики клуба посетили херсонскую школу-интернат

На встречу с детьми отправилось руководство херсонского клуба, а также игроки основной команды Сергей Афанасьев,Кирилл БелоусовиВладислав Луговой.К тому же, вместе с клубом на встречу отправились и преданные болельщики херсонской команды.

Руководство и игроки «Днепра», а также болельщики клуба посетили херсонскую школу-интернат

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Источник: uhl.ua
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