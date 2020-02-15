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“Тампа-Бэй” – “Эдмонтон” (3:1): 20-матчевая серия Василевского

Николай ПисаревНет комментариев
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Андрей Василевский

Андрей Василевский отразил 29 бросков и продлил серию без поражений в основное время до 20 матчей (18-0-2). Лучшие сэйвы вратаря были сделаны в третьем периоде после бросков Леона Драйзайтля и Сэма Ганье.

“Игра вратаря имеет огромное значение, – сказал форвард “Лайтнинг” Патрик Марун. – Василевский играет невероятно. Он делает ключевые сэйвы в самые главные моменты игры”.

“Тампа” играла без форвардов Никиты Кучерова, Стивена Стэмкоса и Энтони Сирелли, а также защитников Райана Макдоны и Яна Рутты. Победный гол “Лайтнинг” при счете 1:1 в меньшинстве во втором периоде забил Янни Гурде, отличившийся во второй игре подряд. Также у “Тампы” (38-15-5), которая одержала девятую победу подряд, по голу забили Марун и Седрик Пакетт.

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“Эдмонтон” (30-21-6) потерпел первое поражение в двух матчах без Коннора Макдэвида. Единственный гол “Ойлерз” забил Калеб Джонс, а вратарь Майк Смит сделал 34 сэйва.

Нападающий “Эдмонтона” Леон Драйзайтль сделал передачу и первым в НХЛ набрал 90-е очко в сезоне. “Ойлерз” за два шанса в большинстве нанесли один бросок по воротам, а у “Тампы” не было ни одной возможности реализовать лишнего.

Источник: nhl.ru
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