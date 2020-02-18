“Кингз” обменяли Тоффоли в “Ванкувер”

Тайлер Тоффоли

В понедельник “Лос-Анджелес Кингз” обменяли нападающего Тайлера Тоффоли в “Ванкувер Кэнакс”, получив за него форварда Тима Шаллера, права на Тайлера Маддена, выбор во втором раунде драфта 2020 года и условный выбор на драфте 2022 года.

1 июля 27-летний Тоффоли может стать неограниченно свободным агентом. В 58 играх нынешнего чемпионата он набрал 34 (18+16) очка. В субботу Тоффоли стал автором первого хет-трика в матчах НХЛ под открытым небом. Форвард забросил все три шайбы в ворота “Колорадо Эвеланш” в игре “Стадионной серии НХЛ 2020 Navy Federal Credit Union”, которая состоялась на арене Falcon Stadium и завершилась со счетом 3:1.

Тоффоли был выбран “Лос-Анджелесом” во втором раунде драфта 2010 года под 47-м номером. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 515 матчей, набрав 290 (139+151) очков и еще 21 (9+12) в 47 поединках плей-офф. В 2014 году Тоффоли стал обладателем Кубка Стэнли в составе “Кингз”.

У Шаллера заканчивается срок действия двухлетнего контракта, и 1 июля он может получить статус неограниченно свободного агента. В этом чемпионате на его счету 51 игра и шесть (5+1) баллов за результативность. В НХЛ он попал 2 апреля 2013 года, подписав контракт с “Баффало Сэйбрз” в качестве незадрафтованного свободного агента. В общей сложности он сыграл 274 матча в регулярных чемпионатах лиги, заработав 57 (29+28) очков и еще три (1+2) в 17 кубковых играх. Шаллер также защищал цвета “Бостон Брюинз”.

Мадден был задрафтован “Ванкувером” в 2018 году в третьем раунде под 68-м номером. 20-летний форвард сейчас играет за команду Северо-восточного университета, занимая в ней первые места по заброшенным шайбам (19) и набранным очкам (37).