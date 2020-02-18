Результаты поединков в белорусской экстралиге (видео)

В очередном матче Экстралиги в группе 2 «Могилев» на домашнем льду одержал победу над «Химиком» со счетом 3:1. «Брест» в гостях одержал победу над «Пинскими ястребами» со счетом 5:3.

Могилев – Химик – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)



Шайбы: 1:0 – 4:42 Кукушкин (Андрущенко, Слыш) ГБ, 2:0 – 32:12 Слыш (Герасимов) ГБ, 2:1 – 38:54 Землянкин (Швалев, Леоненко) ГБ2, 3:1 – 59:03 Субботин (Кукушкин) ПВ

Пинские ястребы – Брест – 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)



Шайбы: 0:1 – 04:02 Балаболкин (Коваленя, Кафеев), 0:2 – 10:27 Мирончик (Мингазов), ГБ, 0:3 – 16:33 Кафеев (Корсаков, Балаболкин), ГБ, 0:4 – 34:20 Шантыка, 1:4 – 39:36 Мартынюк (Майсенович), ГБ, 2:4 – 43:08 Поздняков (Донской), 3:4 – 56:37 Малишевский (Поздняков, Свирид), 3:5 – 59:04 Качан (Шантыка), ГМ, ПВ.

Источник: сайт belarushockey.com