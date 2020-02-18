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“Вегас” – “Вашингтон” (3:2): вечеринка без Овечкина

Николай ПисаревНет комментариев
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Ник Холден

Александр Овечкин впервые с декабря 2018 года остался без голов в пяти матчах подряд, а “Вашингтон” (37-17-5) угодил в самый серьезный в сезоне кризис, потерпев четвертое поражение в пяти встречах и шестое в девяти. Овечкин нанес четыре броска в створ, но ни один из них не достиг цели, и до отметки в 700 голов ему осталось сделать все те же два шага.

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“Вегас” выиграл первые два периода со счетом 3:0 благодаря голам Ника Холдена, Райли Смита и Макса Пачиоретти. “Кэпиталз” в третьем периоде сократили отставание до минимума благодаря дублю Ти-Джея Оши, но не более. Вратарь “Вашингтона” Брэйден Холтби сделал 26 сэйвов.

“Голден Найтс” (31-22-8) одержали третью победу подряд и делят с “Эдмонтоном” первое место Тихоокеанского дивизиона. Марк-Андре Флери сделал 24 сэйва и выиграл два матча подряд впервые с 28 декабря – 4 января. В предыдущих девяти встречах он сыграл 3-6-0.

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“Вашингтон” в шестой игре подряд пропустил первым.

“Перед матчем мы сказали друг другу все правильные слова, но нам с первых же минут нужны эмоции, нужна страсть, – считает форвард “Столичных” Ларс Эллер. – Нужно войти в игру с первой же смены. Сегодня, мне кажется, мы играли слишком медленно, и это не принесло нам ничего хорошего, особенно в первом периоде”.

Источник: nhl.ru
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