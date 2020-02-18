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Хоккей

“Виннипег” – “Чикаго” (3:2): “Джетс” продолжают сражение

Николай ПисаревНет комментариев
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Болью и Ленер

Первый в сезоне гол Нэйтана Болью на второй минуте третьего периода принес “Виннипегу” (30-25-5) пятую победу в последних восьми матчах и позволил на расстояние одного очка приблизиться к “Аризоне”, занимающей место второй “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции.

Также у “Джетс” по шайбе забросили Мэйсон Эпплтон и Джек Рословик, а Коннор Хеллебак сделал 31 сэйв.

“Чикаго” (26-25-8) накануне со счетом 8:4 обыграл “Калгари”, но это осталось единственной победой “Блэкхокс” в последних семи матчах. Патрик Кейн сегодня забил гол и сделал передачу, а Кори Кроуфорд отразил 35 бросков. “Чикаго” закончил пятиматчевый выезд с результатом 1-4-0.

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В игре не было ни одного нарушения правил. В составе “Джетс” первый матч в НХЛ провел нападающий Андрей Чибисов.

Источник: nhl.ru
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