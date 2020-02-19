Матчи регулярного чемпионата 18 февраря 2020 года (онлайн)

Евгений Малкин в матче против “Торонто”

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Расписание матчей 18 февраля (время московское):

“Питтсбург Пингвинз” – “Торонто Мэйпл Лифс” (03:00)

“Филадельфия Флайерз” – “Коламбус Блю Джекетс” (03:00)

“Детройт Ред Уингз” – “Монреаль Канадиенс” (03:30)

“Оттава Сенаторз” – “Баффало Сэйбрз” (03:30)

“Виннипег Джетс” – “Лос-Анджелес Кингз” (04:00)

“Нэшвилл Предаторз” – “Каролина Харрикейнз” (04:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Нью-Джерси Девилз” (04:00)

“Сент-Луис” – “Нью-Джерси” (04:00 мск): неудачная серия “Блюз”

“Сент-Луис” (32-17-10) в выходные два раза за два дня проиграл “Нэшвиллу” (3:4 и 1:2). “Блюз” потерпели пять поражений подряд (0-3-2), а также проиграли 10 раз в последних 12 матчах (2-7-3). При этом “Сент-Луис” остается на первой позиции Центрального дивизиона и Западной конференции, но у “Далласа” сейчас тоже 74 очка в 59 матчах. В одном балле позади идет “Колорадо”, имеющий одну игру в запасе. Воскресный матч с “Нэшвиллом” стал для “Сент-Луиса” первым из 12 последних, в котором подопечные Крэйга Беруби пропустили менее трех голов.

“В прошлом году у нас чувствовался совершенно иной подход к каждому эпизоду. Нам было некуда отступать, и это отчаяние помогало добывать очки едва ли не в каждом матче, – говорит Беруби. – Сейчас нам нужно убедить себя, что мы снова находимся в той же ситуации”.

“Нью-Джерси” в воскресенье обыграл “Коламбус” (4:3 Б) и одержал вторую победу в трех матчах. “Девилз” (22-26-10) в последних 15 встречах сыграли 7-5-3 и сейчас занимают последнее место в Столичном дивизионе. Команде осталось сыграть 24 матча до окончания чемпионата, и она на 17 очков отстает от зоны плей-офф.

Во вторник “Девилз” проведут второй матч без капитана Энди Грина, обменянного в “Айлендерс” на право выбора во втором раунде драфта 2021 года и молодого защитника Дэвида Кенневилля. А также без нападающего Блэйка Коулмана, за которого “Нью-Джерси” получил от “Тампы” выбор в первом раунде драфта 2020 или 2021 года и молодого форварда Нолана Фута.

“Питтсбург” – “Торонто” (03:00): битва для “Лифс”

“Питтсбург” (36-15-6) в воскресенье обыграл “Детройт” (5:1), набрал очки в четвертом матче подряд и одержал 11-ю победу в последних 15 встречах. Это позволило “Пингвинз” на расстояние одного очка приблизиться к лидеру Столичного дивизиона “Вашингтону”. При этом у “Питтсбурга” есть две игры в запасе. Капитан “Пингвинз” Сидни Кросби набрал 19 (6+13) очков в 12 играх после возвращения в строй.

“Мы возвращаемся к игре, которая приносила нам успех в течение всего года, – сказал тренер “Пингвинз” Майк Салливан. – Есть области, в которых нам стоит прибавить, например в обороне. Мы над этим работаем”.

“Торонто” (31-21-8) в воскресенье проиграл “Баффало” (2:5) и потерпел пятое поражение в восьми играх (3-4-1). “Лифс” не смог помочь и российский нападающий Егор Коршков, который забил гол в своем первом матче в НХЛ. “Торонто” уже на 15 очков отстает от “Тампы”, которая занимает второе место Атлантического дивизиона, и на два очка опережает “Флориду”, которая идет четвертой и имеет игру в запасе.

“Они играют крайне жестко, их дух соперничества очень высок, – сказал главный тренер “Лифс” Шелдон Киф про предстоящего соперника. – Всякий раз, когда мы получали удары в челюсть, подобные воскресному, то очень хорошо реагировали. Надеюсь, что мы сможем перезагрузиться, исправиться от небольшого позора и существенно измениться”.

В единственном очном матче в этом сезоне “Питтсбург” 16 ноября дома разгромил “Торонто” со счетом 6:1. В следующий раз соперники встретятся уже в четверг.

“Они играют с большим куражом и очень старательно, – сказал капитан “Лифс” Джон Таварес про “Пингвинз”. – Эти два матча очень важны. Они многое скажут о состоянии нашей команды”.

“Филадельфия” – “Коламбус” (03:00): встреча прямых конкурентов

“Коламбус” (30-18-2) в воскресенье уступил “Нью-Джерси” (3:4 Б) и потерпел пятое подряд поражение, хотя перебросал соперника со счетом 55-26. Неудачная серия случилась с “Блю Джекетс” сразу после отличного отрезка 18-2-3.

“Сезон все еще продолжается. У нас есть 20 с чем-то игр (22), поэтому время еще есть, – сказал вратарь “Коламбуса” Элвис Мерзликин. – Я верю и знаю, что мои товарищи по команде будут сражаться, и мы будем делать все возможное (чтобы попасть в плей-офф)”.

“Коламбус” занимает место первой “уайлд-кард” Восточной конференции и на одно очко опережает “Филадельфию”, у которой есть игра в запасе. “Флайерз” (32-20-7) в субботу уступили “Тампе” (3:5) и проиграли во второй раз за три встречи. В последних 14 матчах команда сыграла 9-4-1. В первых двух очных матчах в сезоне “Филадельфия” обыграла “Коламбус” (7:4 и 3:2). В четверг команды встретятся снова.

“В последнее время мы играем хорошо, как команда, – сказал нападающий “Филадельфии” Джеймс ван Римсдайк. – Важные игры продолжаются. Два матча с “Коламбусом” на этой неделе будут ключевыми. Нам надо продолжать двигаться вперед”.

“Детройт” – “Монреаль” (03:30): неудачные серии команд

“Ред Уингз” и “Канадиенс” в очном споре определят, кому удастся прервать четырехматчевую безвыигрышную серию. “Монреаль” (27-26-8) в субботу вел 3:0 к седьмой минуте второго периода в матче с “Далласом”, но в итоге уступил в овертайме 3:4 и проиграл в четвертый раз (0-3-1) подряд после девяти побед в 12 матчах. Отставание “Канадиенс” от идущего третьим в Атлантическом дивизионе “Торонто” составляет восемь очков.

Во вторник в состав “Монреаля” может вернуться защитник Ши Уэбер. Он не играет с 4 февраля из-за травмы левой лодыжки. Ожидалось, что он пропустит от четырех до шести недель, но тренер “Канадиенс” Клод Жюльен сказал, что капитан “Монреаля” может сыграть с “Ред Уингз”. В понедельник Уэбер тренировался в паре с Беном Широ и работал в первой бригаде большинства. В 55 матчах этого сезона Уэбер набрал 34 (13+21) очка при полезности плюс-8. Он в среднем проводил на льду по 24:18, что является лучшим показателем в “Канадиенс”.

Также Жюльен в понедельник сообщил, что во вторник в состав могут вернуться нападающий Пол Байрон, не играющий с 15 ноября из-за травмы колена, и Джонатан Друэн, пропустивший субботний поединок с “Далласом” из-за повреждения лодыжки. Участие в матче форварда Брендана Галлахера (верхняя часть тела) находится под вопросом.

“Детройт” (14-43-4) вернулся домой после неудачного четырехматчевого турне (0-4-0), в котором “Ред Уингз” уступили соперникам с общим счетом 5:16. “Детройт” проиграл 14 из последних 16 матчей. За этот отрезок “Ред Уингз” проиграли с общим счетом 23:59. Восемь из следующих 10 поединков “Детройт” проведет на своем льду.

В этом сезоне “Ред Уингз” одержали всего 14 побед, но при этом три из них были одержаны в матчах с “Канадиенс”.

“Оттава” – “Баффало” (03:30): победная серия “Сэйбрз”

“Баффало” (27-24-8) в воскресенье обыграл “Торонто” (5:2), победил в третий раз подряд и на расстояние восьми очков приблизились к “Лифс”, которые занимают третье место в Атлантическом дивизионе. В феврале “Сэйбрз” сыграли 5-2-1. Девять из последних 10 матчей команда провела дома, но теперь “Баффало” ждет отрезок, в ходе которого он шесть раз за семь матчей сыграет в гостях. На выезде “Сэйбрз” выиграли три встречи из последних четырех.

“Каждая следующая игра будет очень важна для нас, – сказал капитан “Баффало” Джек Айкел. – Мы снова обретаем уверенность в себе. И все ребята вносят свой вклад”.

“Оттава” (20-28-11) в воскресенье обыграла “Даллас” (4:3 ОТ) и одержала вторую победу за последние девять матчей (2-5-2). Крэйг Андерсон в той игре сделал 36 сэйвов и одержал свою первую победу с 28 января, а форвард Энтони Дюклер остался без голов в 21 матче подряд.

На своем льду “Сенаторз” обыграли “Баффало” в трех последних очных матчах. В нынешнем сезоне команды встретятся в четвертый раз. “Оттава” выиграла два поединка из трех.

“Виннипег” – “Лос-Анджелес” (04:00): “Джетс” отстают

“Виннипег” (30-25-5) в воскресенье обыграл “Чикаго” (3:2) и одержал пятую победу в последних восьми матчах (5-2-1). Во вторник “Джетс” завершат серию из шести домашних игр. Команда с 65 очками на три балла отстает от “Аризоны”, которая занимает место второй “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции. В поединке с “Чикаго” в составе “Виннипега” первый матч в НХЛ провел нападающий Андрей Чибисов.

“Лос-Анджелес” (21-33-5) занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции, но победил два раза подряд после серии из пяти поражений. В субботу “Кингз” в матче “Стадионной серии” обыграли “Колорадо” (3:1).

Нападающий Тайлер Тоффоли тогда оформил первый хет-трик в матчах на свежем воздухе, а уже в понедельник его обменяли в “Ванкувер” на форварда Тима Шаллера, а также на права на Тайлера Маддена, выбор во втором раунде драфта 2020 года и условный выбор на драфте 2022 года. 1 июля 27-летний Тоффоли, признанный третьей звездой прошедшей недели, может стать неограниченно свободным агентом. В 58 играх нынешнего чемпионата он набрал 34 (18+16) очка. Ему не хватает двух шайб, чтобы в четвертый раз в карьере достичь отметки в 20 голов.

“Нэшвилл” – “Каролина” (04:00): команды бьются за плей-офф

“Нэшвилл” (29-22-7) в воскресенье во второй раз за два дня обыграл “Сент-Луис” (2:1) и одержал третью победу подряд впервые с 22-29 октября, когда у “Предаторз” была серия из четырех побед. Во вторник они могут повторить этот результат. “Нэшвилл” на три очка отстает от “Аризоны” в борьбе за место второй “уайлд-кард”, но у “Предаторз” есть четыре игры в запасе.

“Каролина” (33-21-4) в воскресенье уступила “Эдмонтону” (3:4 ОТ), а в трех последних матчах сыграла 1-1-1. В последних 10 встречах “Харрикейнз” сыграли 6-3-1 и на одно очко отстают от “Филадельфии” в борьбе за место второй “уайлд-кард” при одной встрече в запасе.

Себастьян Ахо во вторник может продлить результативную серию до 10 матчей. В предыдущих девяти он набрал 15 (9+6) очков. Андрей Свечников попробует набрать очки в восьмой встрече подряд. Вратарь Джеймс Раймер ни разу не проиграл в основное время в последних восьми матчах (6-0-2).

В нынешнем сезоне команды встречались один раз 29 ноября. Тогда “Нэшвилл” на выезде обыграл “Каролину” со счетом 3:0. Перед этим “Предаторз” уступили “Харрикейнз” в шести встречах подряд (0-4-2).