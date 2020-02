Виннипег приобрел в Оттаве Демело

Дилан Демело

Виннипег Джетс приобрел защитника Дилана Демело в Оттаве Сенаторз за право выбора в третьем раунде драфта 2020.

#NHLJets have acquired defenceman Dylan DeMelo from the Ottawa Senators in exchange for a third-round pick in the 2020 NHL Draft. DETAILS ➡ https://t.co/HiEFNN7j4m pic.twitter.com/P8GCqhYsQs

— Winnipeg Jets (@NHLJets) February 18, 2020