Нью-Джерси разместил на вэйвер Доминге и вызвал из АХЛ Шнайдера

Луи Доминге

Нью-Джерси разместил на вэйвер голкипера Луи Доминге .

Клуб вызвал из Бингэмптона (АХЛ) голкипера Кори Шнайдера и защитника Дакоту Мермиса.

#NJDevils are holding out pending UFA goalie Louis Domingue. They’ve also put him on waivers.

— Stephen Whyno (@SWhyno) February 20, 2020