“Детройт” обменял Грина в “Эдмонтон”

Защитник “Детройта” Майк Грин

В понедельник “Детройт Ред Уингз” обменял защитника Майка Грина в “Эдмонтон Ойлерз” на форварда Кайла Бродзяка и условный выбор в четвертом раунде драфта.

Грин проводит последний сезон по действующему двухлетнему контракту, который он подписал 30 июня 2018 года, и 1 июля этого года может стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем чемпионате 34-летний хоккеист сыграл 48 матчей, набрав в них 11 (3+8) очков. В воскресенье Грина не включили в заявку на домашнюю игру против “Калгари Флэймз”, которая завершилась поражением “Детройта” со счетом 2:4.

Грин был выбран клубом “Вашингтон Кэпиталз” в первом раунде драфта 2004 года под 29-м номером. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 878 матчей, записав в них на свой счет 501 (150+351) очко и еще 37 (10+27) в 76 поединках розыгрыша Кубка Стэнли.

По итогам сезонов 2008-09 и 2009-10 годов Грина включали в первый состав сборной “Всех звезд НХЛ”. В эти же годы он становился финалистом в голосовании на приз Норриса (лучший защитник).

35-летний Бродзяк не играет в этом сезоне из-за травмы спины. В НХЛ на его счету 917 матчей и 296 (129+167) очков. Он выступал за “Ойлерз”, “Миннесота Уайлд” и “Сент-Луис Блюз”.

