“Даллас” – “Чикаго” (2:1): Худобин стоял на голове

Джо Павелски

31 сэйв Антона Худобина, признанного первой звездой матча, и голы Джо Павелски и Тайлера Сегина принесли “Далласу” (36-20-6) шестую победу в восьми матчах и позволили на расстояние одного очка приблизиться к “Колорадо” в борьбе за второе место Центрального дивизиона. В феврале “Старз” сыграли 8-2-2.

“Сегодня мы показывали хоккей, в который должен играть “Даллас Старз”, – сказал тренер Рик Боунесс. – Психология счета 2:1, минимум моментов у соперника, реализация шансов в большинстве”.

Единственный гол “Чикаго” (27-27-8) забил Доминик Кубалик в большинстве, а Кори Кроуфорд сделал 31 сэйв. В последних 12 встречах “Блэкхокс” сыграли 3-7-2 и на восемь очков отстают от зоны плей-офф.

За первые восемь с половиной минут “Даллас” четыре раза нарушил правила, но “Чикаго” использовал только один шанс. В последних 10 матчах “Блэкхокс” реализовали два большинства из 26.

Худобин отразил все 10 бросков в третьем периоде.

“Он провел еще один надежный матч, – сказал Боунесс о Худобине. – Именно это ты получаешь всегда, когда он в воротах. Он сражается с каждым броском и каждую минуту на льду. Очень многие команды в лиге хотели бы иметь такой дуэт вратарей. Нам очень повезло”.