Матчи регулярного чемпионата 25 февраря 2020 года (онлайн)

Кузнецов и Ковальчук

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Расписание матчей 25 февраля (время московское):

“Нью-Йорк Айлендерс” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (03:00)

“Бостон Брюинз” – “Калгари Флэймз” (03:00)

“Вашингтон Кэпиталз” – “Виннипег Джетс” (03:00)

“Каролина Харрикейнз” – “Даллас Старз” (03:00)

“Монреаль Канадиенс” – “Ванкувер Кэнакс” (03:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Торонто Мэйпл Лифс” (03:00)

“Филадельфия Флайерз” – “Сан-Хосе Шаркс” (03:00)

“Детройт Ред Уингз” – “Нью-Джерси Девилз” (03:30)

“Миннесота Уайлд” – “Коламбус Блю Джекетс” (04:00)

“Нэшвилл Предаторз” – “Оттава Сенаторз” (04:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Чикаго Блэкхокс” (04:00)

“Аризона Койотиз” – “Флорида Пэнтерз” (05:00)

“Анахайм Дакс” – “Эдмонтон Ойлерз” (06:00)

“Вашингтон” – “Виннипег” (03:00 мск): новый этап в карьере Ковальчука

“Вашингтон” (38-18-6) в воскресенье обыграл “Питтсбург” (5:3), одержал первую победу за пять матчей и снова на два очка оторвался от “Пингвинз” в борьбе за лидерство в Столичном дивизионе. При этом у “Питтсбурга” остается игра в запасе. Защитник “Кэпиталз” Джон Карлсон в игре против “Пингвинз” набрал 475-е очко в НХЛ и стал самым результативным игроком в истории клуба, оставив позади Калле Юханссона. В этом сезоне Карлсон с 72 (15+57) баллами является самым результативным защитником лиги.

После воскресного матча “Вашингтон” объявил о приобретении из “Монреаля” Ильи Ковальчука в обмен на выбор в третьем раунде драфта-2020. Ожидается, что во вторник российский нападающий проведет свой первый матч за новый клуб. Кроме того, перед дедлайном “Кэпиталз” выменяли из “Анахайма” нападающего Даниэля Спронга, отдав за него защитника Кристиана Джуса.

“Прошлым вечером я говорил с Овечкиным, мы оба были очень рады, – сказал в понедельник Ковальчук. – Мы с ним впервые будем играть в одной команде, обычно мы друг против друга бились. Это отличная возможность. Утром мне присылали сообщения Том Уилсон и другие ребята. Я постараюсь им помочь любым доступным способом. У них уже хорошая команда. Я против многих играл и с нетерпением жду шанса присоединиться к команде. Они стремятся добиться чемпионства, и я надеюсь, что мы сможем пошуметь в плей-офф”.

“Конечно, шанс выиграть Кубок – главный фактор, – добавил Ковальчук, говоря о своем обмене. – С первого дня возвращения в НХЛ я говорил, что это моя главная мечта. Я на это надеюсь”.

“Виннипег” (32-27-5) после серии из трех побед в воскресенье уступил “Баффало” (1:2) и проиграл во второй раз подряд. “Джетс” занимают девятое место в Западной конференции и на одно очко отстают от зоны плей-офф.

“Айлендерс” – “Рейнджерс” (03:00): дерби Нью-Йорка без Шестеркина

“Рейнджерс” (33-24-4) в субботу обыграли “Сан-Хосе” (3:2), одержав третью победу подряд и седьмую в восьми последних матчах. Команда отстает от зоны плей-офф на шесть очков. Игорь Шестеркин в поединке с “Шаркс” сделал 44 сэйва, а Артемий Панарин отметился двумя передачами и продлил результативную серию до девяти матчей.

В воскресенье вечером Шестеркин вместе с соотечественником Павлом Бучневичем попали в аварию, в результате которой вратарь сломал ребро без смещения и будет обследован через несколько недель. Бучневич почти не пострадал, не получив заметных повреждений, но его статус на данный момент “со дня на день”. Шестеркин в 10 матчах в этом сезоне сыграл 9-1-0 при 2,23 в среднем пропущенных гола и 94,0% сэйвов. Бучневич набрал 37 (14+23) очков в 61 игре и занимает четвертое место в команде по результативности. Матч против “Айлендерс” в воротах начнет Александр Георгиев.

“Игорь был за рулем, автомобиль перед ними совершал разворот, произошло столкновение, – рассказал в понедельник президент “Рейнджерс” Джон Дэвидсон. – Воздушные подушки тут же сработали, и оба игрока, к счастью, были пристегнуты. Очень хорошо, что они были пристегнуты”.

Перед дедлайном в понедельник клуб обменял защитника Брэйди Шея в “Каролину”, получив за него право выбора в первом раунде драфта 2020 года. Но при этом “Рейнджерс” подписали семилетний контракт на $45,5 млн ($6,5 млн в среднем за сезон) с нападающим Крисом Крайдером. Таким образом, 1 июля он не выйдет на рынок свободных агентов. В 60 матчах чемпионата 28-летний нападающий набрал 45 (24+21) очков, в том числе 32 (18+14) балла в 32 играх после 8 декабря. В понедельник он заболел и пропустил тренировку.

“Он – уникальный хоккеист, которого очень тяжело заменить, – сказал голкипер “Рейнджерс” Хенрик Лундквист про Крайдера. – Абсолютно правильное решение, что его подписали еще на семь лет. Он проводит замечательный сезон, становится еще лучше, играет стабильнее. Такие игроки, как он, нужны команде и в раздевалке. Так что это очень хорошие новости”.

“Айлендерс” (35-20-6) в воскресенье также обыграли “Сан-Хосе” (4:1), одержали вторую победу подряд и на расстояние одного очка приблизились к третьему месту Столичного дивизиона, где располагается “Филадельфия”. При этом у “Нью-Йорка” есть игра в запасе. В последних пяти матчах ворота “Айлендерс” защищал Семен Варламов. В них он одержал только две победы, но его процент отраженных бросков за этот период составил впечатляющие 94,9%.

“В этой лиге ты идешь день за днем, минута за минутой, – сказал тренер “Айлендерс” Барри Тротц после победы над “Шаркс”. – Когда ты думаешь, что у тебя все под контролем, тебя тут же щелкают по носу. Нам нужно продолжать карабкаться, просто продолжать карабкаться”.

В понедельник “Айлендерс” выменяли форварда Жана-Габриэля Пажо из “Оттавы”, отдав за него условный выбор в первом раунде драфта-2020, выбор во втором раунде драфта-2020 и условный выбор в третьем раунде драфта-2022. В тот же день клуб подписал с ним шестилетний контракт. 1 июля Пажо мог стать неограниченно свободным агентом. В 60 матчах этого чемпионата на счету 27-летнего форварда 40 (24+16) очков. 24 гола – это его личный рекорд в НХЛ.

В нынешнем сезоне команды играли друг против друга три раза. Дважды сильнее были “Рейнджерс”.

“Бостон” – “Калгари” (03:00): “Брюинз” идут в лидерах

“Брюинз” (39-12-2) в субботу крупно уступили “Ванкуверу” (3:9), потерпев первое поражение за шесть матчей и второе в последних 13 встречах. С 90 очками “Бостон” продолжает возглавлять общую таблицу лиги, на пять баллов опережая “Тампу”, у которой есть игра в запасе. В поединке с “Кэнакс” в составе “Бостона” двумя голами отметился Давид Пастрняк, для которого они стали 44-м и 45-м в сезоне. Он возглавляет гонку снайперов, опережая Остона Мэттьюза (43) и Александра Овечкина (42).

Вслед за Ондржеем Каше, который провел первую тренировку в новой команде и в скором времени должен дебютировать за “Бостон”, в понедельник “Брюинз” выменяли у “Анахайма” еще одного нападающего Ника Ричи, отдав за него другого форварда Дэнтона Хайнена. Ричи в 41 матче в этом сезоне набрал 19 (8+11) очков, в активе Хайнена 22 (7+15) балла в 58 играх. Обоим нападающим по 24 года.

“Калгари” (32-25-6) в воскресенье обыграл “Детройт” (4:2) и сравнялся с “Аризоной” на месте первой “уайлд-кард” Западной конференции. При этом “Флэймз” провели на два матча меньше. В понедельник клуб в результате обменов пополнился защитниками Эриком Густафссоном из “Чикаго” и Дереком Форбортом из “Лос-Анджелеса”. Сейчас у “Калгари” из-за травм отсутствуют защитники Марк Джиордано и Трэвис Хэмоник. Но Джиордано должен вернуться в строй уже в ближайшее время.

“В этой лиге играют ради участия в плей-офф, – сказал форвард “Флэймз” Шон Монахэн после победы над “Ред Уингз”. – Сейчас мы находимся в таких условиях, что должны выигрывать каждый матч”.

“Каролина” – “Даллас” (03:00): обновленные “Харрикейнз”

“Каролина” (35-22-4), на два очка отстающая от места второй “уайлд-кард” Восточной конференции, в субботу обыграла “Торонто” (6:3) и одержала вторую победу за три встречи. Главным героем того матча стал 42-летний Дэвид Эйрс, отразивший восемь бросков из 10 после того, как ему во втором периоде пришлось экстренно занимать место в воротах “Каролины” из-за травм Петра Мразека и Джеймса Раймера. Кроме того, “Харрикейнз” потеряли ведущего защитника Бретта Пеши. В воскресенье “Каролина” вызвала обоих вратарей своего фарм-клуба в АХЛ “Шарлотт Чеккерз” Антона Форсберга и Алекса Недельковича, а в понедельник стала одним из главных ньюсмейкеров перед дедлайном.

В результате двух обменов “Харрикейнз” получили защитников Сами Ватанена и Брэйди Шея. Ватанен перешел из “Нью-Джерси” в обмен на защитника Фредрика Клэссона, молодого нападающего Янни Куокканена и условный выбор в четвертом раунде драфта 2020 года. Шей, обменянный из “Рейнджерс”, стоил “Каролине” одного из двух выборов (второго по очереди) в первом раунде предстоящего драфта. Кроме того, “Харрикейнз” усилили атаку центрфорвардом Винсентом Трочеком, который был обменян из “Флориды” на Эрика Хаулу, Лукаса Уоллмарка, Ээту Луостаринена и Чейза Приски. В 55 матчах 26-летний нападающий набрал 36 (10+26) очков.

“Даллас” (36-20-6) в воскресенье обыграл “Чикаго” (2:1) и одержал шестую победу в восьми матчах. В феврале “Старз” сыграли 8-2-2 и на расстояние одного очка приблизились к “Колорадо” в борьбе за второе место Центрального дивизиона. Но у “Эвеланш” есть игра в запасе.

“Монреаль” – “Ванкувер” (03:00): “Канадиенс” отстают

“Монреаль” (29-27-8) в субботу обыграл “Оттаву” (3:0) и одержал вторую победу подряд. “Канадиенс” делят пятое место в Атлантическом дивизионе с “Баффало” и на шесть очков отстают от “Торонто”, который идет третьим и имеет игру в запасе. Перед дедлайном “Монреаль” стал продавцом. В воскресенье “Канадиенс” отдали Илью Ковальчука в “Вашингтон. В понедельник же они сначала обменяли форварда Нэйта Томпсона в “Филадельфию”, а затем нападающего Ника Казинса в “Вегас”.

“Ванкувер” (33-22-6) в субботу обыграл “Бостон” (9:3) и одержал третью победу в пяти матчах. Тайлер Тоффоли в том поединке забил два первых гола после обмена из “Лос-Анджелеса”, а также отдал передачу. “Кэнакс” занимают третье место в Тихоокеанском дивизионе и на четыре очка отстают от лидирующего “Вегаса”, который провел на три матча больше.

Вратарь Якоб Маркстрем в матче с “Брюинз” сделал 34 сэйва и получил травму. В среду он пройдет обследование. Перед дедлайном “Кэнакс” поменялись вратарями с “Нью-Джерси”. В “Ванкувер” отправился Луи Доминг, а “Девилз” получили Зейна Макинтайра.

“Тампа-Бэй” – “Торонто” (03:00): серия Кучерова

“Тампа” (40-17-5) в субботу уступила “Аризоне” (3:7) и потерпела второе поражение подряд после 11-матчевой победной серии. “Лайтнинг” остаются в пяти очках от “Бостона” в борьбе за первое место Атлантического дивизиона и Президентский кубок при одной игре в запасе.

“Ужасно грустно, – сказал тренер “Тампы” Джон Купер после поражения от “Койотиз”. – Наша команда намного лучше, чем это. У нас есть система, которая в последние три месяца хорошо работала. Надо лучше ее исполнять”.

Андрей Василевский в субботней встрече впервые в сезоне пропустил семь шайб и проиграл второй раз кряду после серии из 21 матча без поражений в основное время. Никита Кучеров же отметился одной передачей и набрал очки в 16-й игре подряд.

В понедельник “Тампа” обменяла нападающего Баркли Гудроу из “Сан-Хосе “, отдав за него выбор в первом раунде драфта-2020 и форварда-“проспекта” Энтони Греко. В 62 матчах этого сезона Гудроу установил личный рекорд, набрав 24 (8+16) очка. Также “Тампа” получила выбор в третьем раунде драфта-2020.

Перед этим в воскресенье “Лайтнинг” подписали однолетний контракт на $1,3 млн с защитником Заком Богосяном. 17 февраля тот был дисквалифицирован “Баффало” за отказ явиться в расположение фарм-клуба команды в АХЛ после того, как его выставили на драфт отказов. 21 февраля его повторно выставили на драфт отказов, но на этот раз, чтобы разорвать с ним контракт. Богосян сыграл 19 матчей за “Сэйбрз” в нынешнем сезоне, набрав 5 (1+4) очков.

“Торонто” (32-22-8) в субботу уступил “Каролине” (3:6) и потерпел третье поражение в четырех матчах. С 72 очками “Мэйпл Лифс” остаются на третьем месте Атлантического дивизиона с преимуществом в два очка над “Флоридой”, у которой есть одна игра в запасе. В понедельник защитник Джейк Маззин подписал четырехлетний контракт с “Торонто”. Среднегодовая стоимость договора составила $5,625 млн. 1 июля Маззин мог стать неограниченно свободным агентом. В 52 матчах этого сезона он набрал 22 (5+17) очка.

“Филадельфия” – “Сан-Хосе” (03:00): “Флайерз” укрепили тылы

“Филадельфия” (35-20-7) в субботу обыграла “Виннипег” (4:2), одержала третью победу подряд и 10-ю в последних 14 матчах. Благодаря этому “Флайерз” на расстояние трех очков приблизились к “Питтсбургу” в борьбе за второе место Столичного дивизиона. Но у “Пингвинз” есть игра в запасе. В понедельник “Филадельфия” в результате обменов пополнилась форвардами Дереком Грантом из “Анахайма” и Нэйтом Томпсоном из “Монреаля”, усилив таким образом глубину состава.

“Сан-Хосе” (26-32-4) в свою очередь перед дедлайном стал продавцом. Сначала “Шаркс” обменяли защитника Брендена Диллона в “Вашингтон”, а в понедельник отдали нападающих Баркли Гудроу в “Тампу” и Патрика Марло в “Питтсбург”. В воскресенье “Сан-Хосе” уступил “Айлендерс” (1:4) и потерпел четвертое поражение подряд. От зоны плей-офф команду отделяют 14 очков.

“Детройт” – “Нью-Джерси” (03:30): битва аутсайдеров

“Девилз” (24-27-10) в субботу обыграли “Вашингтон” (3:2) и одержали третью победу в четырех матчах. Вратарь “Нью-Джерси” Маккензи Блэквуд в том поединке отразил 33 броска и стал первым вратарем клуба с сезона 2010-11 (Мартен Бродер и Юхан Хедберг), одержавшим шесть побед подряд. “Девилз” занимают 14-е место в Восточной конференции и отстают от зоны плей-офф на 16 очков.

В понедельник “Нью-Джерси” обменял нападающего Уэйна Симмондса в “Баффало” на условный выбор в пятом раунде драфта-2021. Кроме того, в результате обменов клуб покинули вратарь Луи Доминг (ушел в “Ванкувер”) и защитник Сами Ватанен (“Каролина”).

“Детройт” (15-45-4) также стал одним из главных продавцов перед дедлайном. В воскресенье после поражения от “Калгари” (2:4) “Ред Уингз” обменяли защитника Майка Грина на форварда Кайла Бродзяка и условный выбор в четвертом раунде драфта-2020. Затем в том же направлении (в “Ойлерз”) отправились нападающие Андреас Атанасиу и Райан Каффнер, которые были обменяны на форварда Сэма Ганье и выборы во вторых раундах драфта 2020 и 2021 годов.

“Я прошу вас только об одном. Будьте терпеливы, – сказал в понедельник генеральный менеджер “Детройта” Стив Айзерман. – Даже не знаю, что еще добавить к этому. Мы перестраиваемся. Мы вынуждены кем-то жертвовать, чтобы через три, четыре или пять лет у нас была хорошая команда. Какие-то из этих выборов сработают. Так что нам остается только копить их”.

Для “Детройта” поражение от “Калгари” стало 16-м в последних 19 встречах. “Ред Уингз” уже потеряли даже математические шансы на выход в плей-офф. В понедельник они пополнились форвардом Дмитрием Тимашовым, которого накануне “Торонто” выставил на драфт отказов. В 39 матчах за “Лифс” он набрал 9 (4+5) очков.

“Нэшвилл” – “Оттава” (04:00): “Предэйторз” в борьбе за плей-офф

“Нэшвилл” (30-23-8) в субботу обыграл “Коламбус” (4:3 Б) и одержал первую победу за три матча. “Предэйторз” на два очка отстают от “Калгари” и “Аризоны”, занимающих два места “уайлд-кард” Западной конференции, но имеют несколько игр в запасе.

“Оттава” (21-30-12) в понедельник против “Коламбуса” (3:4 ОТ) играла в 11 форвардов и шесть защитников после того, как перед дедлайном обменяла нападающих Жана-Габриэля Пажо в “Айлендерс”, Владислава Наместникова в “Колорадо” и Тайлера Энниса в “Эдмонтон”. В третьем периоде “Сенаторз”, проигравшие в третий раз подряд, также потеряли форварда Энтони Дюклера, которому в ногу попала шайба. Тренер Ди-Джей Смит сообщил, что игрок пропустит “какое-то время”.

“Сент-Луис” – “Чикаго” (04:00): победная серия “Блюз”

“Сент-Луис” (36-17-10) в воскресенье обыграл “Миннесоту” (4:1) и продлил победную серию до четырех матчей. Вратарь “Блюз” Джордан Биннингтон в том поединке сделал 32 сэйва. За последние три матча в старте голкипер “Блюз” пропустил только одну шайбу с 64 бросков. “Сент-Луис” лидирует в Центральном дивизионе и Западной конференции, на три очка опережая “Колорадо”. Но у “Эвеланш” есть две игры в запасе.

“Чикаго” (27-27-8) в воскресенье уступил “Далласу” (1:2) и потерпел третье поражение в четырех матчах. В последних 12 встречах “Блэкхокс” сыграли 3-7-2 и на восемь очков отстают от зоны плей-офф. В последних 10 матчах команда реализовала лишь два большинства из 26.

Вратарь Робин Ленер в понедельник был обменян из “Чикаго” в “Вегас” на голкипера Малкольма Суббана, американского форварда Станислава Демина и выбор во втором раунде драфта-2020. В 33 матчах этого сезона Ленер сыграл 16-10-5 при 3,01 в среднем пропущенных шайбы за матч и 91,8% сэйвов. 1 июля он может стать неограниченно свободным агентом. Кроме того, “Блэкхокс” обменяли защитника Эрика Густафссона в “Калгари”.

“Аризона” – “Флорида” (05:00): “Пантерз” нужно собраться

“Флорида” (32-24-6) в субботу уступила “Вегасу” (3:5) и проиграла во второй раз подряд. “Пантеры” потерпели восемь поражений в последних 11 матчах и остаются в двух очках от “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона при одной игре в запасе. В понедельник “Флорида” обменяла центрфорварда Винсента Трочека в “Каролину” на Эрика Хаулу, Лукаса Уоллмарка, Ээту Луостаринена и Чейза Приски.

“Аризона” (31-26-8) в субботу крупно обыграла “Тампу” (7:3) и одержала первую победу за три матча. “Койотиз” на одно очко опережают “Виннипег” в борьбе за вторую “уайлд-кард” Западной конференции. У “Аризоны” такое же количество очков, как у “Калгари”, который идет на месте первой “уайлд-кард”, но “Флэймз” провели на два матча меньше.

“Анахайм” – “Эдмонтон” (06:00): “Ойлерз” преследуют “Вегас”

“Эдмонтон” в воскресенье обыграл “Лос-Анджелес” (4:2) и одержал первую победу за три матча. “Ойлерз” (33-22-7) занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, на три очка отставая от “Вегаса” (при двух играх в запасе) и на одно опережая “Ванкувер”, который провел на один матч меньше.

Коннор Макдэвид в поединке с “Кингз” вернулся в состав “Эдмонтона” после шести пропущенных матчей, забил гол и сделал две передачи, а лидер бомбардирской гонки Леон Драйзайтль отметился одним голом и набрал 98-е очко в сезоне.

В понедельник “Ойлерз” приобрели нападающего Андреаса Атанасиу, молодого форварда Райана Каффнера, отправив за них в “Ред Уингз” Сэма Ганье и право выбора во вторых раундах драфтов 2020 и 2021 годов. Также в этот день “Эдмонтон” выменял у “Оттавы” нападающего Тайлера Энниса, отдав за него право выбора в пятом раунде драфта 2021 года. За день до этого “Ойлерз” укрепили защиту опытным Майком Грином из того же “Детройта”. Ради него “Эдмонтон” расстался с нападающим Кайлом Бродзяком и условным выбором в четвертом раунде драфта 2020 года.

“Мы посчитали, что надо сделать что-то такое, чтобы оживить команду, – сказал генеральный менеджер “Ойлерз” Кен Холланд. – Все очень старались в этом году, боролись, цеплялись за очки. В результате мы сейчас находимся в зоне плей-офф. У нас есть травмированные, и я посчитал нужным углубить состав. Пришло мое время внести свою лепту”.

“Анахайм” (24-30-8) в воскресенье уступил “Вегасу” (5:6 ОТ) и проиграл в четвертом матче подряд. Для “Дакс”, которые отстают от зоны плей-офф на 14 очков, это поражение стало пятым домашним подряд.

В понедельник “Анахайм” был одним из самых активных клубов на рынке. В результате обменов в клуб пришли защитники Мэтт Ирвин (“Нэшвилл”) и Кристиан Джус (“Вашингтон”), а также нападающие Сонни Милано (“Коламбус”) и Дэнтон Хайнен (“Бостон”). Кроме того, “Дакс” забрали с драфта отказов форварда “Питтсбурга” Эндрю Агоззино. Ушли из “Анахайма” перед дедлайном нападающие Дерек Грант (“Филадельфия”), Дэниэль Спронг (“Вашингтон”), Ник Ричи (“Бостон”) и Девин Шор (“Коламбус”), а также защитник Корбиниан Хольцер (“Нэшвилл”).

“Миннесота” – “Коламбус” (04:00): команды сражаются за плей-офф

“Коламбус” (31-19-14) в понедельник обыграл “Оттаву” (4:3 ОТ) и прервал самую длительную в сезоне серию из восьми поражений. Подопечные Джона Тортореллы вернулись в зону плей-офф и имеют на счету 76 очков – столько же у “Айлендерс”, занимающих место первой “уайлд-кард”. У “Каролины” на два балла меньше, но “Блю Джекетс” по сравнению с конкурентами провели на три встречи больше.

В понедельник в середине второго периода “Коламбус” потерял вратаря Элвиса Мерзликина, столкнувшегося с форвардом “Оттавы” Энтони Дюклером. После игры информации о его состоянии не поступало. Место Мерзликина занял Юнас Корписало, появившийся на льду впервые с 29 декабря, когда он получил травму колена. После окончания встречи “Блю Джекетс” вызвали из АХЛ голкипера Матисса Кивленикса.

“Я этого не планировал, – сказал Корписало, сделавший 14 сэйвов с 15 бросков. – Жаль, что такое произошло с Элвисом. Я не видел, что именно случилось, но ничего хорошего тут нет”.

В понедельник “Коламбус” обменял в “Анахайм” нападающего Сонни Милано на форварда Девина Шора.

“Миннесота” (29-25-7) в воскресенье уступила “Сент-Луису” (1:4) и не смогла продлить победную серию до трех матчей. “Уайлд” на пять очков отстают от зоны плей-офф в Западной конференции, но относительно конкурентов имеют несколько игр в запасе.