“Ванкувер” – “Бостон” (9:3): дубли Тоффоли и Пастрняка

Тайлер Тоффоли

Тайлер Тоффоли забил два первых гола после обмена из “Лос-Анджелеса”, а также отдал передачу, и помог “Ванкуверу” (33-22-6) одержать третью победу в пяти матчах. Также у “Кэнакс” по три очка набрали Трой Стечер (1+2) и Джей-Ти Миллер (0+3). Вратарь Якоб Маркстрем сделал 34 сэйва.

Куинн Хьюз возглавил рейтинг новичков по передачам в истории Ванкувера (включая 3 передачи в последних 5 матчах прошлого сезон) pic.twitter.com/Tutx9i1zZ4 — NHL.RU (@nhlru) February 23, 2020

В составе “Бостона” двумя голами отметился Давид Пастрняк, для которого они стали 44-м и 45-м в сезоне. Он возглавляет гонку снайперов, опережая Остона Мэттьюза (43) и Овечкина (42). Для “Брюинз” (39-12-2) поражение стало первым за шесть матчей и вторым за 13. Вратарь Туукка Раск пропустил шесть шайб с 27 бросков, после чего был заменен на сделавшего пять сэйвов Ярослава Халака.