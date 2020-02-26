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“Ванкувер” – “Бостон” (9:3): дубли Тоффоли и Пастрняка

Николай ПисаревНет комментариев
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Тайлер Тоффоли

Тайлер Тоффоли забил два первых гола после обмена из “Лос-Анджелеса”, а также отдал передачу, и помог “Ванкуверу” (33-22-6) одержать третью победу в пяти матчах. Также у “Кэнакс” по три очка набрали Трой Стечер (1+2) и Джей-Ти Миллер (0+3). Вратарь Якоб Маркстрем сделал 34 сэйва.

В составе “Бостона” двумя голами отметился Давид Пастрняк, для которого они стали 44-м и 45-м в сезоне. Он возглавляет гонку снайперов, опережая Остона Мэттьюза (43) и Овечкина (42). Для “Брюинз” (39-12-2) поражение стало первым за шесть матчей и вторым за 13. Вратарь Туукка Раск пропустил шесть шайб с 27 бросков, после чего был заменен на сделавшего пять сэйвов Ярослава Халака.

Источник: nhl.ru
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