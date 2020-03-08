«Белый Барс»: итоги регулярного чемпионата

7 марта завершился розыгрыш регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч сезона 2019/20, а уже 11-го и 12-го марта стартует решающая часть чемпионата – плей-офф.

В преддверии плей-офф пресс-служба Украинской хоккейной лиги подготовила серию материалов, в которых подвела итоги сезона для каждого клуба – от командных достижений до индивидуальных рекордов. Сегодня мы расскажем о том, каким был регулярный чемпионат 19/20 для«Белого Барса».







В нынешнем чемпионате подопечные Константина Буценко преподнесли всем любителям хоккея неожиданные сюрпризы. «Белый Барс» отбирал (и не один раз) у команд из топ-2зачетные три очка. Только херсонский «Днепр» стал единственной командой, которую белоцерковчане так и не смогли обыграть. Однако и у “щук” белоцерковцы отнимали заветные очки, доводя игры до овертаймов и серий буллитов.

«Белый Барс» – «Донбасс» 3:2

«Донбасс» – «Белый Барс» 3:7

«Белый Барс» – «Кременчук» 2:0

В целом, «Барсы» прогнозировано заняли четвертое место и уже который год показали, что даже несмотря на положение в таблице, они готовы больно кусать лидеров чемпионата. Однако, в целом, команда из Белой Церкви была сильнее«Ледяных Волков» и МХК «Динамо», но не достаточно крепка и стабильна в противостоянии с командами из первой тройки.

Командные результаты

По итогам «регулярки» белоцерковчане заняличетвертое местов турнирной таблице. Таким образом, путь к медалям «Белый Барс» начнет с розыгрыша четвертьфинальной серии против киевских «Ледяных Волков» .

За40 матчейрегулярного чемпионата команда Константина Буценко набрала53 очкав17 выигранных поединках (16 – в основное время, 1 – овертайме). Также на счету у команды23 поражения, из которых 3 – в овертайме или серии буллитов.

Каждое6большинство белоцерковчан заканчивалось заброшенной шайбой – из203попытокразыграть лишнего игрока «Барсы» реализовали35, заработав процент реализации большинства17.24и заняв итоговоечетвертоеместосреди остальных клубов чемпионата.

К слову, в большинстве «Барсы» не только забивали, но и умудрились пропустить9 голов,имея на одного игрока больше.

По показателю меньшинства белоцерковский клуб также занялчетвертое место, нейтрализовав79.75%попыток оппонентов отличиться в большинстве. Таким образом, имея на одного игрока меньше, «Барсы» пропустили34 голапри163попытках противника. При этом,белоцерковчане отличались и в меньшинстве – по ходу текущего регулярного чемпионата команда 3 разапрошивала ворота оппонентов, пользуясь своим же удалением.

Индивидуальные достижения

Лучшими форвардами «Белого Барса» по итогам регулярного чемпионата стали Сергей Бабинец – 52 (18+34) балла и Роман Благой – 41 (21+20) очко.



К слову, именно эти форварды стали одним из лучших усилений белоцерковцев в этом сезоне. Отличная синергия опыта и молодости в первых звеньях команды помогла Константину Буценко добиться слаженной игры и отличных результатов.

Лучшим защитником белоцерковского клуба по показателю+/-являетсяПавел Таран,который заработал показатель полезности+6 при набранных20 (2+18) очках в 37 матчах.

Самым результативным защитником«Белого Барса» сталВладимир Алексюк,который при показателе полезности+3 заработал23 (3+20) баллапосле38 игр.

К слову, Владимир Алексюк дважды в этом году удостаивался звания лучшего защитника месяца. Также именно этому хоккеисту принадлежит самая быстрая шайба в истории УХЛ, которую защитник отправил в ворота противника на 11-й секунде матча.

Вратарская позиция«Белого Барса» в нынешнем чемпионате прочно укрепилась за Кириллом Кучером, который в 36 играх (1966 минут) отбил 871 бросок (89,2%) и заработал коэффициент надежности 3.20.

Такой результат позволяет Кучеру занимать итоговое четвертое место среди голкиперов УХЛ в текущей «регулярке».

Всего за40 туроврегулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч белоцерковчане бросали1342раз по воротам противника, реализовав129 своих попыток («Барсы» реализовывали каждую10 попытку).

Сейчас путь в полуфинал плей-офф УХЛ-Пари-Матч для«Белого Барса»лежит через четвертьфинальную серию против «Ледяных Волков», которая стартует в Киеве уже 11 марта. Трансляция матча будет доступна на сайтах УХЛ и XSPORT.ua.

Напомним, что серии матчей 1/4 финала будут сыграны додвух победодной из команд. После старта сериив Киеве, 14 марта,команды сыграют ответный поединок в Белой Церкви. В случае надобности,16 марта, также в Белой Церкви, команды встретятся втретьем решающем поединке.

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