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Хоккей

Коронавирус обнаружен у одного из игроков “Оттавы”

Николай ПисаревНет комментариев
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скамейка Сенаторз

Один из игроков “Оттавы” сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В сообщении сказано, что у хоккеиста, имя которого не называется, имелись легкие симптомы. Сейчас он находится в изоляции. Все, кто контактировал со спортсменом, уведомлены об обнаружении у него коронавируса. Им предложено уйти на карантин и в случае появления симптомов обращаться к клубному медицинскому персоналу.

Источник: nhl.ru
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