Коронавирус обнаружен у одного из игроков “Оттавы”

скамейка Сенаторз

Один из игроков “Оттавы” сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В сообщении сказано, что у хоккеиста, имя которого не называется, имелись легкие симптомы. Сейчас он находится в изоляции. Все, кто контактировал со спортсменом, уведомлены об обнаружении у него коронавируса. Им предложено уйти на карантин и в случае появления симптомов обращаться к клубному медицинскому персоналу.

An Ottawa Senators player has tested positive for the COVID-19 virus. The player has had mild symptoms and is in isolation.MORE: https://t.co/c0W87y7bHX pic.twitter.com/UAxLPmaf2o

— Ottawa Senators (@Senators) March 18, 2020