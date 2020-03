«Калгари» выделит боле миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

В своем аккаунте в Twitter канадский клуб«Калгари Флеймз» сообщил, что пожертвует $1,15 миллиона на борьбу с распространением коронавируса. А именно, клуб выделит деньги местным организациям для поддержки насущных потребностей сообщества.

«В это беспрецедентное время в нашем сообществе и в чрезвычайных обстоятельствах важная работа, проводимаяблаготворительными организациями, медицинскими работниками и группами по оказанию критически важных услуг, имеет решающее значение, – сказал Джефф Маккейг, председатель Фонда Калгари Флэймса. –Мы благодарим этих людей, которые работают на передовой и сохраняют нас в безопасности.

Именно благодаря поддержке сообщества, которую получает Фонд Калгари Флэймз, мы можем помочь сегодня. Поскольку наше глобальное сообщество перемещается по неизведанной территории, пожалуйста, будьте здоровы и в безопасности, принимая меры предосторожности для обеспечения безопасности других. Мы будем продолжать прилагать все усилия для поддержки нашего сообщества».

The @FlamesFdn has announced a support program in response to the COVID-19 pandemic that will distribute $1.15 million to Calgary organizations in support of critical community needs: https://t.co/0yt9u7hC9r

— Calgary Flames (@NHLFlames) March 21, 2020