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Хоккей

«Калгари» выделит боле миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

Николай ПисаревНет комментариев
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В своем аккаунте в Twitter канадский клуб«Калгари Флеймз» сообщил, что пожертвует $1,15 миллиона на борьбу с распространением коронавируса. А именно, клуб выделит деньги местным организациям для поддержки насущных потребностей сообщества.

«В это беспрецедентное время в нашем сообществе и в чрезвычайных обстоятельствах важная работа, проводимаяблаготворительными организациями, медицинскими работниками и группами по оказанию критически важных услуг, имеет решающее значение, – сказал Джефф Маккейг, председатель Фонда Калгари Флэймса. –Мы благодарим этих людей, которые работают на передовой и сохраняют нас в безопасности.

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Именно благодаря поддержке сообщества, которую получает Фонд Калгари Флэймз, мы можем помочь сегодня. Поскольку наше глобальное сообщество перемещается по неизведанной территории, пожалуйста, будьте здоровы и в безопасности, принимая меры предосторожности для обеспечения безопасности других. Мы будем продолжать прилагать все усилия для поддержки нашего сообщества».

Напомним, что Национальная хоккейная лига остановила регулярный чемпионат сезона 2019/20 на неопределённый срок. На данный момент НХЛ рассматривает варианты, при которых команды смогут разыграть Кубок Стэнли.

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Источник: uhl.ua
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