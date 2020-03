Нэшвилл продлил контракт с Ингрэмом и подписал двух проспектов

Коннор Инграм

Нэшвилл продлил контракт с голкипером Коннором Ингрэмом на два года.

NEWS: General Manager David Poile announced today that the #Preds have signed goaltender Connor Ingram to a three-year contract. https://t.co/DxiIlNlpy8

— Nashville Predators (@PredsNHL) March 23, 2020