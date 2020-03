Уилльям Локвуд

Ванкувер подписал контракты начального уровня с двумя форвардами 21-летним Уилльмом Локвудом (драфт 2016,(3/64)) и 24-летним Марком Михаэлисом (свободный агент,Университет штата Миннесота).

Marc Michaelis and William Lockwood each signed an entry-level contract with the Canucks. https://t.co/0CkxWWBKer

