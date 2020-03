Хью МакГинг

Сент-Луис подписал контракт с 21-летним форвардом Хью МакГингом двухлетний контракт начального уровня (драфт 2018 (5/138)).

Congratulations to Hugh McGing on signing with the St. Louis Blues!https://t.co/apQigbH4n4 pic.twitter.com/z9GWEx1Agx

— WMU Hockey (@WMUHockey) March 20, 2020