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Хоккей

Владелец «Нью-Йорк Рейнджерс» заразился коронавирусом

Николай ПисаревНет комментариев
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Официальный аккаунт«Нью-Йорк Рейнджерс» в Twitter сообщает, чтотест бизнесмена, владельца клубов НХЛ«Нью-Йорк Рейнджерс» и НБА«Никс» Джима Долана на коронавирус дал положительный результат. 64-летний Долан находится в самоизоляции, у него нет симптомов болезни.

Отметим, что Долан стал первым владельцем клубов НХЛ и НБА, у которого был выявлен коронавирус.

Нью-Йорк является эпицентром пандемии в США. В городе было выявлено около30000 случаев заражения, погибло более 500 человек.

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Источник: uhl.ua
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