Владелец «Нью-Йорк Рейнджерс» заразился коронавирусом

Официальный аккаунт«Нью-Йорк Рейнджерс» в Twitter сообщает, чтотест бизнесмена, владельца клубов НХЛ«Нью-Йорк Рейнджерс» и НБА«Никс» Джима Долана на коронавирус дал положительный результат. 64-летний Долан находится в самоизоляции, у него нет симптомов болезни.

Отметим, что Долан стал первым владельцем клубов НХЛ и НБА, у которого был выявлен коронавирус.

Нью-Йорк является эпицентром пандемии в США. В городе было выявлено около30000 случаев заражения, погибло более 500 человек.

The Madison Square Garden Company Executive Chairman and Chief Executive Officer Jim Dolan has tested positive for coronavirus. He has been in self-isolation and is experiencing little to no symptoms. He continues to oversee business operations.

