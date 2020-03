Рафаэль Лавуа

Эдмонтон подписал контракт начального уровня сроком на три года с 19-летним форвардом Рафаэлем Лавуа(драфт 2019 – 2/38).

The #Oilers have signed forward & 2019 38th-overall selection Raphael Lavoie to an entry-level contract! pic.twitter.com/5Ee1IJbCAS

— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) March 21, 2020