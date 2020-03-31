Защитник «Монреаля» предложил работникам местной больницы бесплатные обеды

Защитник «Монреаль Канадиенс»Джефф Питрии его супруга Джули предоставятвсем желающим работникам местной больницы бесплатные обеды в заведениях Монреаля.

Таким образомДжефф с супругой хотят поблагодарить медицинских работников за их работу по борьбе с распространением коронавируса. Чтобы получить бесплатный обед, сотрудникам больницы необходимо лишь предъявить свои удостоверяющие документы.

Напомним, Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Источник: сайт Федерации хоккея Беларуси