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Хоккей

Защитник «Монреаля» предложил работникам местной больницы бесплатные обеды

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник «Монреаль Канадиенс»Джефф Питрии его супруга Джули предоставятвсем желающим работникам местной больницы бесплатные обеды в заведениях Монреаля.

Таким образомДжефф с супругой хотят поблагодарить медицинских работников за их работу по борьбе с распространением коронавируса. Чтобы получить бесплатный обед, сотрудникам больницы необходимо лишь предъявить свои удостоверяющие документы.

Напомним, Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Источник: сайт Федерации хоккея Беларуси

Источник: uhl.ua
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