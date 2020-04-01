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Хоккей

Александр Савицкий: «Моральная потеря очень сильная, ведь игры плей-офф обещали быть очень интересными»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер «Кременчука»Александр Савицкийстал гостем программы «Наголос» на Полтавском Телевидении, где ведущаяАлександра Шиловав прямом эфире по видеосвязи задавала ему вопрос на тему «Спорт на карантине»:

—Каким есть карантин для «Кременчука»? Все ли игроки разъехались по домам?

—Все ребята уже находятся дома и выполняют все требования и указания местных властей, правительства и т.д. Слава Богу – все живы и здоровы.

—Как определятся итоги этого сезона? Будут ли его доигрывать или все останется так как есть?

—Лига приняла решение проводить полуфиналы и финал, которые не были сыграны из-за коронавируса, в сентябре месяце. Лично для меня такая ситуация непонятна, ведь чемпионат придётся доигрывать почти через полгода. Могут и составы поменяться, обновиться – может произойти что угодно. Но, нам не остается ничего делать – ждём лучших времён, когда пройдёт вся эта ситуация с коронавирусом.

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Надеемся, что все прекратится и наладится, надо набраться терпения. Я и ребятам по команде всегда говорю: «Главное – не паниковать». Наберемся терпения и будем ждать. Что есть, то есть – форс-мажор, будем ждать сентябрь.

—Были или есть проблемы со здоровьем у кого-то из хоккеистов ХК «Кременчук»?

—Сезон длинный, у игроков были простудные заболевания, но наша медицинская служба очень хорошо и вовремя срабатывала, и не было запущенных ситуаций. Это команда, живой организм, и все бывает, но повторюсь, что наши медики все своевременно делали и предупреждали все инфекции и заболевания.

—Какие потери понес кременчугский хоккейный клуб, другие команды, и в общем вся Лига в связи с коронавирусом?

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—Прежде всего – это моральные моменты. Что касается нашей команды, то мы хорошо провели весь сезон, на хорошем достаточно уровне, заняли первое место в регулярном чемпионате. Очень хорошо были подготовлены к играм плей-офф.

Не скажу, что была паника, когда объявили о приостановке чемпионата, но было такое состояние, что это происходит как во сне, и где-то не с нами. Мы были настроены на хороший результат и игру. Все хоккейные болельщики ждали полуфинал плей-офф, и в этом мы, конечно, потеряли очень много. Моральная потеря очень сильная, ведь игры плей-офф обещали быть очень интересными и зрелищными.

— В команде были легионеры. Заплатила ли команда им деньги за форс-мажерный разрывы контрактов?

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— Контракты мы не разрывали, ведь они у нас с игроками на несколько лет – у кого на два сезона, у кого ещё на один. Все с пониманием отнеслись и разъехались по домам. Ждём, чтобы эта ситуация положительно завершилась.

— Каким на Ваш взгляд будет следующий чемпионат?

— Будем надеяться на лучшее – доиграем полуфинал и финал, а там начнем, по прогнозам Лиги, в октябре новый сезон. Но, опять же: как будет складываться теперешняя ситуация? Там будет видно, но надеемся на лучшее.

Напомним, что ранее о досрочном завершении сезона рассказал экс-форвард«Кременчука» и игрок национальной сборной Украины Глеб Кривошапкин.

Источник: сайт«Кременчука»

Источник: uhl.ua
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