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Хоккей

Словацкие клубы протестуют против определения чемпиона по итогам “регулярки”

Николай ПисаревНет комментариев
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Из-за протестов клубов Федерация хоккея Словакии отменила свое предыдущее решение по определению чемпиона сезона по итогам «регулярки». Исполком федерации отменил первоначальное решение совета директоров лиги.

Отметим, что по итогам регулярного чемпионата первое место заняла«Банска Быстрица», на втором месте финишировал «Слован», третью строчку заняла «Кошице». Однако представители команд в знак протеста отказались от этих наград, так как не были согласны с решением о распределении итоговых мест соревнований.

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Источник: iSport.cz.

Источник: uhl.ua
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