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Хоккей

Игроки и сотрудники «Оттавы», заболевшие коронавирусом, выздоровели

Николай ПисаревНет комментариев
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«Оттава» на своем официальном сайте сообщила, что помимо игроков, положительный тест на коронавируссдали еще 4 сотрудника клуба. Все заразились еще во время поездки в Калифорнию до остановки чемпионата НХЛ.

Однако, клуб отмечает, что после 19-дневной самоизоляции, всевыздоровели и повторные тесты не выявили вирус у всех игроков и сотрудников клуба.

«Медицинская бригада «Оттавы» продолжает следить за игроками и персоналом и соблюдает все соответствующие и профессиональные рекомендации, помогающие обеспечить здоровье и безопасность наших сотрудников и общества в целом». – идется в заявлении клуба.

Источник: официальный сайт«Оттавы»

Источник: uhl.ua
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