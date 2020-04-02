Игроки и сотрудники «Оттавы», заболевшие коронавирусом, выздоровели

«Оттава» на своем официальном сайте сообщила, что помимо игроков, положительный тест на коронавируссдали еще 4 сотрудника клуба. Все заразились еще во время поездки в Калифорнию до остановки чемпионата НХЛ.

Однако, клуб отмечает, что после 19-дневной самоизоляции, всевыздоровели и повторные тесты не выявили вирус у всех игроков и сотрудников клуба.

«Медицинская бригада «Оттавы» продолжает следить за игроками и персоналом и соблюдает все соответствующие и профессиональные рекомендации, помогающие обеспечить здоровье и безопасность наших сотрудников и общества в целом». – идется в заявлении клуба.



Источник: официальный сайт«Оттавы»