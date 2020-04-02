Лучшие хоккеисты НХЛ по мнению других игроков

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги провела голосование среди хоккеистов, чтобы определить лучших нападающего, защитника и вратаря Лиги в незавершённом сезоне 2019/20.

Так, лучшим форвардом игроки признали лидера «Эдмонтона»Коннора Макдэвида – игрок набрал 68.3% голосов. Лучшим защитником признан игрок «Тампы»ВикторХедман, которыйнабрал 37,88% голосов, а лучшим голкипером игроки назвали вратаря «Монреаля»Кэри Прайса– за него проголосовало 41,55% хоккеистов.

Самым совершенным игроком лиги в сезоне 2019/20 стал капитан «Питтсбурга»Сидни Кросби –нападающий получил45,56% голосов.

Также игроки НХЛ определили лучшего и худшего трэш-токера сезона – обе позиции “выиграл” нападающий «Бостона» БрэдМаршанд.В рейтинге лучшего трэш-токера он получил 25,87% голосов, а в списке худших Маршанд набрал 10,59% голосов.

Всего в голосовании участвовало около 600 игроков.

Источник: сайт Ассоциации игроков НХЛ