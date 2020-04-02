Знаете ли Вы: Самый результативный игрок регулярного чемпионата

Знаете ли Вы кто из игроков Украинской хоккейной лиги набрал самое большое количество очков в регулярном чемпионате сезона 19/20?

Самым результативным игроком “руегулярки” по системе «гол+пас» стал форвард «Кременчука»Дмитрий Орлов,который в 39 матчахнабрал69(36+33) очковпри показателе полезности+57. Отметим, что 13(5+8) очков Орловнабрал в большинстве, а8шайбнападающего стали победными для «горожан».

Также именно Орлову принадлежит юбилейная, двухсотая шайба “горожан” в регулярном чемпионате, а за свои достижения форвард дважды становился лучшим нападающим месяца.

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