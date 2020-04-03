Макдона: доиграть сезон было бы идеально

Защитник “Тампа-Бэй” Райан Макдона

Райан Макдона выступает за проведение остатка сезона НХЛ вне зависимости от того, как это будет – с последними тремя неделями регулярного сезона или немедленным началом плей-офф Кубка Стэнли.

“Учитывая то, где находилась наша команда, и как все развивалась, было бы здорово завершить чемпионат, – сказал защитник “Тампа-Бэй Лайтнинг” во время видеоконференции в среду. – Для нас это было бы идеальным сценарием”.

12 марта, когда сезон был поставлен на паузу из-за пандемии коронавируса, “Тампа-Бэй” находилась на втором месте Атлантического дивизиона. “Лайтнинг” (43-21-6) на восемь очков отставали от “Бостон Брюинз” и на 11 баллов опережали “Торонто Мэйпл Лифс”.

“Я не смотрел на календарь и не думал, в какие дни мы бы играли, а в какие нет, – сказал Макдона. – Сейчас началась первая неделя апреля. Так что мы бы вовсю готовились к плей-офф – самому захватывающему времени года для любого хоккеиста. Очень хотелось бы иметь возможность играть, но все понимают, что есть вещи более важные, чем хоккей. Нация и общество пытаются делать правильные вещи, оставаясь в безопасности и сохраняя здоровье. А потом уже все смогут вернуться к работе, снова заниматься спортом и жить привычной жизнью”.

Макдона ждёт, что в случае возобновления сезона у игроков будет возможность провести небольшой тренировочный лагерь. НХЛ на днях объявила, что игроки должны оставаться в самоизоляции по крайней мере до 15 апреля, а ограничения по соблюдению социальной дистанции в США действуют до 30 апреля.

“Если ситуация продлится ещё один месяц, то это не так долго, но если растянется на два или три, тогда понадобятся дополнительные три-пять дней в тренировочном лагере, – сказал Макдона. – Но я думаю, что игроки понимают уникальность ситуации и не ждут полноценных сборов как перед обычным сезоном. Так что с этой точки зрения нужно готовиться немного по-другому. Если вдруг удастся провести матчи регулярного сезона, то хоккеисты будут счастливы”.

Макдона, в 50 матчах этого сезона набравший 12 (1+11) очков, принимал участие в двух последних матчах “Тампы” 8 и 10 марта после того, как пропустил предыдущие 14 из-за травмы нижней части тела. Он мог заниматься на льду в течение нескольких дней после объявления паузы, потому что клубные территории были временно открыты для игроков, восстанавливающихся после травм.

Он сказал, что продолжает заниматься и поддерживать форму на велотренажере и при помощи домашних упражнений, в которые входят прогулки с двумя детьми.

“Тренерский штаб и персонал пытались нагрузить ребят по-максимуму в домашних условиях, – сказал Макдона. – Они организовали доставку велотренажеров, эластичных лент и гантелей, чтобы под рукой было все необходимое. Как и большинство людей, у тебя есть определенная рутина. Я после завтрака гуляю с трехлетней дочкой, которая толкает свой самокат. А я начинаю день, немного двигаясь”.