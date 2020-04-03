Пятница, 3 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккейЗнаете ли Вы: Самый результативный матч
Хоккей

Знаете ли Вы: Самый результативный матч

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Знаете ли Вы, какой счёт стал самым крупным в сезоне 2019/20?

Самый результативный матч в сезоне 2019/20 провели«Донбасс» и МХК«Динамо» в ноябре 2019 года. Тогда дончанам удалось отправить в ворота харьковского клуба17 безответных шайб.Стоит отметить, что дубли на свой счёт записали сразушесть игроковдрнецкого клуба: Олег Шишлянников, Максим Разумов, Кирилл Жовнир, Иван РыбчикиВиталий Лялька.

Вообще, самым результативным форвардом«Донбасса» в матчах против«Динамо» являетсяАйнарс Подзиньш,который в 7 матчах набрал20 (12+8) очкови показатель полезности+21.

Читайте также:  «Льдинка 2006» продолжает подготовку к CJHL ROOKIE CUP (видео)

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Макдона: доиграть сезон было бы идеально

Баффало подписал контракты с двумя проспектами

Баттл «Без клюшек»: смотрите прямой эфир прямо сейчас!

Миннесота подписала четверых проспектов

Смотрите пятый матч финала чемпионата Беларуси в эфире телеканала XSPORT

Закрыть