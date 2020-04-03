Знаете ли Вы: Самый результативный матч

Знаете ли Вы, какой счёт стал самым крупным в сезоне 2019/20?

Самый результативный матч в сезоне 2019/20 провели«Донбасс» и МХК«Динамо» в ноябре 2019 года. Тогда дончанам удалось отправить в ворота харьковского клуба17 безответных шайб.Стоит отметить, что дубли на свой счёт записали сразушесть игроковдрнецкого клуба: Олег Шишлянников, Максим Разумов, Кирилл Жовнир, Иван РыбчикиВиталий Лялька.

Вообще, самым результативным форвардом«Донбасса» в матчах против«Динамо» являетсяАйнарс Подзиньш,который в 7 матчах набрал20 (12+8) очкови показатель полезности+21.



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