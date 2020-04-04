Капитан «Баффало» приобрел 5000 масок от Bauer для местных больниц

Капитан«Баффало» Джек Айкелприобрел 5000 масок для индивидуальной защиты, которые будут распределены среди местных больниц, где есть проблемы с нехваткой коронавируса.

Отметим, что Айкелприобрел маски у Bauer Hockey, который перестал изготовлять спортивный инвентарь и переключил свое производство во время пандемии.

«Спасибо всем нашим работникам здравоохранения, вы действительно наши герои и спасибоBauer Hockeyза то, что вы сделали защитную маску в это трудное время», – написал Айкелв видео, размещенном в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jack Eichel (@jackeichel11) 1 Апр 2020 в 2:40 PDT

Айкел сказал, что он благодарен медицинским работникам «на передовой, которые заботятся о нашем сообществе».Его мать медсестра в Бостонском медицинском центре, хотя недавно она взяла отпуск, чтобы позаботиться о своем муже, который восстанавливается после операции по замене плеча.

Источник: сайт ESPN