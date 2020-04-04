Питер Лавиолетт

Питер Лавиолетт хочет вернуться в НХЛ и старается извлечь максимальную пользу из паузы, объявленной лигой в сезоне из-за пандемии коронавируса.

“Нэшвилл Предэйторз” уволили тренера 6 января этого года.

“Сейчас я думаю, как мне вернуться и снова воспользоваться теми навыками, которые, как мне казалось, помогали мне добиваться успеха на посту тренера, – сказал он в пятницу. – У меня нет команды, нет хоккеистов, но я могу размышлять, как мне спланировать работу, когда они появятся в моем распоряжении, как мне строить игру команды, как набирать состав”.

Лавиолетт проводил шестой сезон с “Предаторз”, когда его уволили. На тот момент “Нэшвилл” одержал 19 побед в нынешнем чемпионате, потерпел 15 поражений в основное время и семь в дополнительное. В первые пять лет работы с командой тренер всегда выводил ее в розыгрыш Кубка Стэнли, в том числе в финал в 2017 году, где она проиграла “Питтсбург Пингвинз” за шесть матчей.

В общей сложности Лавиолетт работал в НХЛ в течение 18 сезонов, сотрудничая с “Нью-Йорк Айлендерс”, “Каролина Харрикейнз”, “Филадельфия Флайерз” и “Предаторз”. На счету этого специалиста 1210 матчей: 637-425-123 и 25 ничьих. По количеству побед (655) 55-летний уроженец штата Массачусетс занимает в НХЛ второе (после Джона Тортореллы) место среди тренеров-американцев и 16-е в истории лиги в целом. В 2006 году “Каролина Харрикейнз” по его руководством завоевала Кубок Стэнли, а в 2010-м он довел “Флайерз” до финала.

Лавиолетт – один из четырех тренеров НХЛ, которому удалось вывести в финал Кубка Стэнли три разные команды. До него этого добились Дик Ирвин (“Чикаго Блэкхокс”, “Торонто Мэйпл Лифс”, “Монреаль Канадиенс”), Скотти Боумэн (“Сент-Луис Блюз”, “Канадиенс”, “Пингвинз”, “Детройт Ред Уингз”) и Майк Кинен (“Флайерз”, “Блэкхокс” и “Нью-Йорк Рейнджерс”).

После увольнения Лавиолетт проводит время в своем доме, расположенном в пригородах Нэшвилла, общаясь с детьми. Его дочь Елизавет учится в старших классах и является капитаном школьной команды по софтболу. Двое его сыновей играют в хоккей нападающими в университетских командах: 22-летний Питер в Нью-Гэмпшире, а 20-летний Джек во Флориде.

“Я работал тренером шесть лет подряд. Было много игр, меня подолгу не было в семье, – сказал Лавиолетт. – Я много пропустил, например, не смог приехать на торжественную церемонию по случаю окончания моим сыном школы, потому что на следующий день моя команда проводила первый матч финала Кубка Стэнли (2017 год). Многое пропустил. Я старался, смотрел видео … видел, как все было, но это не заменит личного присутствия, когда дети видят отца”.

Лавиолетта назначили тренером сборной США на чемпионате мира 2020 года в Швейцарии, но 21 марта турнир отменили. Он должен был состояться с 8 по 24 мая.

“Чемпионат мира вернул меня в рабочее состояние. Я занимался подбором игроков, смотрел, как они играли, – сказал он. – Мы (Лавиолетт и генеральный менеджер сборной Крис Друри) уже собирались заняться анализом статистики”.

Сейчас у него нет команды, но Лавиолетт внимательно следит за клубами и хоккеистами, тенденциями в работе тренеров.

“Если постоянно наблюдать за хоккеем со стороны, постоянно учиться, то порой можно забыть, ради чего все это делается, – говорит тренер. – Что самое главное? Я сейчас стараюсь вернуться назад, понять, что важно для меня в моей работе, что помогает мне оставаться собой, строить команду, набирать игроков, что мне нужно для этого делать. Пока это только планы. Мы постоянно учимся, потому что игра все время меняется. … Но я хочу помнить, что у меня получается. Эти навыки могут не сработать в случае с другими тренерами, но мне они помогали, и я хочу, чтобы это произошло снова, когда я приступлю к работе”.