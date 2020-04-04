«Юность» вновь обыграла «Шахтер» и в девятый раз стала чемпионом Беларуси

«Шахтер» начал пятый матч финальной серии активнее соперника. На первых минутах солигорчане запороли несколько перспективных атак, за что их хозяева быстро наказали. На 9-й минуте Станислав Лопачук поразил правый верхний угол ворот Малютина броском без сопротивления из средней зоны. Примечательно, что в этом моменте минчане действовали в шесть полевых игроков и реализовали отложенный штраф, который заработал Максим Парфеевец.

Остаток первого периода остался за «Юностью» – пропущенная шайба явно деморализовала гостей. Но после выхода из раздевалки «горняки» быстро вернулись в матч: Жидких бросил от борта через траффик и застал врасплох Игоря Брикуна. Перевернуть ход встречи солигорчане не смогли. В середине второй трети игра скатилась на удаления – причем ошибались хоккеисты обеих команд. А за три с половиной минуты до перерыва Андрей Антонов точным выстрелом из середины зоны (похоже на гол Лопачука, но в другой угол) заставил капитулировать Малютина второй раз за вечер пятницы.

В начале третьего периода «Юность» могла увеличить преимущество, но Всеволод Кашкар не реализовал буллит за снос Ивана Дроздова – кипер «Шахтера» с легкостью прочитал намерения чужого форварда.

Солигорчане до конца пытались сравнять цифры на табло – «Юность» успешно оборонялась, но до поры. На 56-й минуте Роман Крикуненко остался в одиночку перед Брикуном, принял шайбу спиной к воротам и с неудобной руки завел в сетку мимо щитка вратаря. Более того, на исходе основного времени «Шахтер» имел реальную возможность вырвать победу – Дроздов сфолил на Борисове в чужой зоне, но «горняки» не смогли реализовать лишнего в плотном большинстве.

В овертайме шансы забросить имели обе команды, но все-таки «Юность» была удачливее. Со второй попытки в дополнительное время минчане реализовали лишнего – чемпионский гол на счету Максима Парфеевца.

Это девятое золото в истории минской команды и второе чемпионство подряд. «Шахтер» третий раз остановился в шаге от Кубка Президента.

Юность – Шахтер – 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

Счет в серии 4:1

Шайбы: 1:0 – 08:05 Лопачук (Парфеевец, Еременко), 1:1 – 21:00 Жидких (Казнадей, Феклистов), 2:1 – 36:28 Антонов (Лопачук, Кулаков), 2:2 – 55:30 Крикуненко (Казнадей, Жидких), 3:2 – 67:54 Парфеевец (Еременко, Дроздов), ГБ, 40:39 – Всеволод Кашкар («Юность») не реализовал штрафной бросок.

Источник: сайт Федерации хоккея Республики Беларусь