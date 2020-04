НХЛ сообщает, что в«Колорадо» положительный тест на коронавирус сдал третий хоккеист, однако на данный момент его имя не разглашается.

Клуб сообщает, что хоккеист находится на самоизоляции. Отметим, что «Колорадо»вышел в лидеры по количеству игроков, у которых выявили коронавирус.

Statement from the @NHL regarding @Avalanche player. pic.twitter.com/gQO2WOXzEK

— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 7, 2020