Анахайм подписал контракт с четырьмя проспектами

Тревор Зеграс

Анахайм подписал контракт начального уровня с четырьмя проспектами.

Контракты получили голкипер Роман Дурны (на два года,драфт 2018 (5/147) Де-Мойн , лига USHL, защитник Хантер Дрю(на три года,драфт 2018 (6/178),Шарлоттетаун, лига QMJHL), форварды Тревор Зеграс (на три года, драфт -2019 (1/9),Университет Бостона) и Джэйк Бадини(на два года, драфт 2017 (3/91) , Университет Харвард).

