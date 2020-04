Дилан Самберг

Виннипег подписал контракт начального уровня с 21-летним канадским защитником Диланом Самбергом. Самберг выбран клубом на драфте 2017 во втором раунде под общим номером 43 и играл за команду Университета Миннесота-Дулут.

The #NHLJets have signed Dylan Samberg (selected 43rd overall in 2017 Draft) to a three-year, entry-level contract with an AAV of $1,175,000.

— Sara Orlesky (@saraorlesky) April 7, 2020