Коул Швиндт

Флорида подписала контракт начального уровня с 18-летним канадским форвардом Коулом Швиндтом.

Швиндт был выбран клубом в третьем раунде драфта НХЛ 2019 под общим номером 81.Он играет в ОХЛ за клуб “Миссиссуга”.

Mississauga Steelheads forward Cole Schwindt signs an entry-level deal with the Florida Panthers. 3rd Round pick in 2019 had 28 goals and 71 points last season

