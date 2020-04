Лос-Анджелес подписал новый контракт с МакДермидом

Кертис МакДермид

Лос-Анджелес подписал новый контракт с защитником клуба Кертисом МакДермидом (2 года, 875,000 в сезон.).

Клуб также подписал контракты начального уровня с вратарем Джейкобом Ингамом (драфт 2018, (6/175),Китченер,ОХЛ) и защитником Коулом Халтсом (драфт 2017 ,(5/134), Университет Штата Пенсильвания).

Actual hockey news! Defenseman Cole Hults signs his ELC, meaning every #LAKings pick of the 2017 draft has signed a pro contract. Plus, Drew Doughty has feelings about stuff, or something. https://t.co/awvbnibIXg

— Locked On Kings (@LockedOnLAKings) April 15, 2020