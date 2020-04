Нэшвилл подписал новый контракт с Каррьером

Александр Каррьер

Нэшвилл подписал новый контракт на три года с защитником клуба Александром Каррьером (кэпхит-$733,333 за сезон на уровне НХЛ).

The #Preds have signed defenseman Alexandre Carrier to a three-year contract worth $700,000 in the NHL or $125,000 in the AHL in 2020-21, $750,000 in the NHL or $175,000 in the AHL in 2021-22, and $750,000 in the NHL or $200,000 in the AHL in 2022-23 >> https://t.co/NVWEQ58o2l

