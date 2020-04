Дэниэл Уэлкотт

Тампа-Бэй подписал новый двухсторонний однолетний контракт с защитником клуба Дэниэлом Уэлкоттом

We have re-signed Daniel Walcott to a one-year, one-way contract.https://t.co/Dj6mqMLEPN

Про сорт здесь.

— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) April 17, 2020