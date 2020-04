Голкипер “Коламбуса” Юнас Корписало

Коламбус подписал новый контракт с голкипером Юнасом Корписало на два года, средняя зарплата игрока составит 2, 8 млн. за сезон.

#CBJ Joonas Korpisalo signed a two-year deal one week ago at an AAV of $2.8 million.

Про сорт здесь.

— Aaron Portzline (@Aportzline) April 23, 2020