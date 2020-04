Николя Руа

Вегас подписал новый контракт с форвардом Николя Руа ( 2 года , средняя зарплата 750,000 в сезон)

The @GoldenKnights signed rookie Nicolas Roy to a two-year extension with an average annual value of $750,000 on Wednesday #VegasBornhttps://t.co/Rm4ysUaeWd

— Golden Edge (@GoldenEdgeRJ) April 22, 2020