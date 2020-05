Артём Зуб

1 мая Оттава подписала однолетний контракт начального уровня со свободным агентом 24-летним защитником Артемом Зубом.

The #Sens have signed Artem Zub to a one year, entry level contract‼️#Sens nation let’s all give him a warm welcome‼️ #GoSensGo pic.twitter.com/R30iy3S5CG

— Ottawa Senators (@OttawaSenator14) May 6, 2020