Голкипер проспект Калгари Дастин Вольф

Калгари подписал контракт начального уровня с 19-летним вратарем Дастином Вольфом (драфт 2019 (7/214)) из Эверетта (лига WHL).

Dustin Wolf signed a three-year, entry-level contract with the Flames on Friday. The 19-year-old goalie led the Western Hockey League in goals-against average (1.88), save percentage (.935) and shutouts (nine), and tied for the most wins this season.https://t.co/Ud7pqqbLrG

— NHL.com (@NHLdotcom) May 1, 2020