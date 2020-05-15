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Хоккей

Лехтонен подписал контракт с “Торонто”

Николай ПисаревНет комментариев
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Микко Лехтонен

Микко Лехтонен 4 мая подписал однолетний контракт новичка с “Торонто Мэйпл Лифс”.

26-летний защитник стал самым результативным защитником минувшего сезона в Континентальной хоккейной лиге, в составе “Йокерита” набрав 49 (17+32) очков. Он был лучшим в лиге среди игроков обороны по голам, передачам и очкам и участвовал в “Матче звезд КХЛ 2020”.

В составе сборной Финляндии Лехтонен принимал участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, а на чемпионате мира 2019 года набрал 7 (1+6) очков в 10 матчах и помог команде завоевать золото. Он также вошел в символическую сборную турнира.

Источник: nhl.ru
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