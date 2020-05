Лехтонен подписал контракт с “Торонто”

Микко Лехтонен

Микко Лехтонен 4 мая подписал однолетний контракт новичка с “Торонто Мэйпл Лифс”.

26-летний защитник стал самым результативным защитником минувшего сезона в Континентальной хоккейной лиге, в составе “Йокерита” набрав 49 (17+32) очков. Он был лучшим в лиге среди игроков обороны по голам, передачам и очкам и участвовал в “Матче звезд КХЛ 2020”.

В составе сборной Финляндии Лехтонен принимал участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане, а на чемпионате мира 2019 года набрал 7 (1+6) очков в 10 матчах и помог команде завоевать золото. Он также вошел в символическую сборную турнира.

Welcome to Leafs Nation, Mikko!The Maple Leafs have signed defenceman Mikko Lehtonen to a one-year entry level contract. #LeafsForeverDetails: https://t.co/y2g4D4ufU8 pic.twitter.com/76VN57iVN0

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) May 4, 2020