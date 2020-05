Анахайм продлил контракты с четырьмя игроками

Брендан Гюле

Анахайм продлил контракты с защитниками Бренданом Гюле (2 года, $800,000 в сезон),Яни Хаканпаа(1 год,$750,000),Кристианом Джуусом (1 год,$1,000,000) и форвардом Сэмом Кэрриком (1 год,$700,000)

Ducks announce signings of defensemen Christian Djoos and Jani Hakanpaa to one-year deal. Both are one-way. Djoos gets $1M. Hakanpaa signs for $750K.

— Eric Stephens (@icemancometh) May 6, 2020