“Тампа” подписала контракт с Семыкиным

Дмитрий Семыкин

“Тампа-Бэй Лайтнинг” в четверг подписала трехлетний контракт новичка с защитником Дмитрием Семыкиным. Как сообщил вице-президент и генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа, контракт начнет действовать с сезона 2020-21.

20-летний Семыкин был выбран “Тампой” в третьем раунде (под общим 90-м номером) драфта-2018. В 44 матчах прошлого сезона за СКА-1946 в МХЛ он набрал 24 (9+15) очка при 41 штрафной минуте. Также он провел три встречи за “СКА-Нева” в ВХЛ.

За последние два сезона уроженец Москвы провел 82 матча за СКА-1946, забив 14 голов и набрав 40 очков.

We have signed defenseman Dmitry Semykin to a three-year, entry-level contract beginning with the 2020-21 season.Semykin was a 2018 #NHLDraft pick of ours. https://t.co/O3kuDWEUW5

