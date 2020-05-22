Бэрри ищет “подходящий вариант”

Тайсон Бэрри

Тайсон Бэрри будет искать “подходящий вариант”, если станет неограниченно свободным агентом после нынешнего сезона.

У защитника “Торонто Мэйпл Лифс” завершается срок действия четырехлетнего контракта. Во время телефонного интервью в среду он ничего не сказал о продлении контракта с “Торонто”. “Мэйпл Лифс” выменяли Бэрри у “Колорадо Эвеланш” 1 июля прошлого года, отдав за него центрфорварда Назима Кадри.

“Меня интересует команда, которой будет нужен такой хоккеист, как я. Это должен быть хороший клуб, двигающийся в правильном направлении, – сказал он. – Думаю, что многие команды отвечают этим требованиям. Так что придется сесть, все хорошо обдумать и решить, что важно для меня”.

28-летний Бэрри заявил, что в нынешних условиях ему сложно заглядывать далеко вперед. 12 марта НХЛ приостановила сезон из-за пандемии коронавируса.

“С учетом происходящего сейчас, конечно, не лучшее время для того, чтобы становиться свободным агентом, – сказал он. – Я могу только готовиться к продолжению сезона, чтобы “Торонто Мэйпл Лифс” успешно выступил в плей-офф. За этим меня сюда взяли. Будет здорово, если у нас это получится. Надеюсь, что такой шанс у нас есть”.

Бэрри считает, что нынешний чемпионат для “Мэйпл Лифс” (36-25-9, третье место в Атлантическом дивизионе) складывался неровно, но его игра, как и игра всей команды, перед паузой в сезоне внушает ему оптимизм. Переломным моментом для себя и остальных защитник назвал смену тренера. 20 ноября клуб уволил Майка Бэбкока, назначив на его место Шелдона Кифа.

Помимо прочего, Киф сделал ставку на умение Бэрри играть в атаке, что позволило хоккеисту вновь приобрести уверенность в своих силах. “Торонто” потерпел 14 поражений в 23 матчах (9-10-4), когда Киф занял пост тренера команды. На тот момент игра у Бэрри совсем не клеилась – он еще не забросил ни одной шайбы в сезоне.

Защитник откликнулся на перемены, забив гол в первом периоде первого же матча Кифа в должности тренера, чем помог “Мэйпл Лифс” обыграть “Аризона Койотиз” со счетом 3:1 (21 ноября). 32 очка из 39 (5+34) в чемпионате 2019-20 годов Бэрри набрал после смены наставника.

Во второй половине сезона хоккеист стал больше походить на себя. В НХЛ он провел 554 матча, записав в них на свой счет 346 (80+266) очков. Защитники, умеющие играть результативно, пользуются большим спросом на рынке свободных агентов, так что будет очень интересно понаблюдать за Бэрри, если он решится на такой шаг.

По словам Бэрри, обмен позволил ему лучше понять, что значит обмен. Первые восемь сезонов в лиге он провел в “Эвеланш”, набрав 307 (74+232) очков в 484 матчах.

“Я не очень хорошо понимал, что чувствуют ребята, которых меняют, которым приходится кардинальным образом менять свой образ жизни, переезжать на новое место, вливаться в новую команду, пытаясь как можно быстрее наладить взаимопонимание с новыми партнерами, – сказал защитник. – Это было сложнее, чем я думал. Я рад, что испытал это на себе”.

Справившись с проблемами на первом этапе, Бэрри теперь чувствует себя в Торонто комфортно и высоко оценивает шансы “Мэйпл Лифс”.

“Думаю, что мы никому не уступаем, – сказал он. – Уровень мастерства в команде высокий, у нас много молодежи. Кому, как не нам, выстрелить после всего этого”.